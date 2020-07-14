【新冠肺炎】紅十字會：確診者血液無發現病毒，獲輸血病人無不適

《經濟通通訊社１４日專訊》一名新冠肺炎患者昨日被發現曾在確診前到西九龍捐血站捐血
。紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣表示，患者捐出的紅血球及血漿經檢測後，並無發現新
冠病毒，而一名曾接受其血小板輸血的病人亦暫時沒有不良的反應。
他指現時血庫穩定，但捐血安排在未來一段時間或會受疫情影響，輸血中心從２月起已拒絕
有外遊史、接觸史及有病徵人士捐血。（ｃｌ）
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