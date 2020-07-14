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14/07/2020 16:46

【新冠肺炎】袁國勇料第三波疫情周六見頂，或源於邊境檢疫漏洞

　　《經濟通通訊社１４日專訊》本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，政府專家顧問兼港大微生
物學系講座教授袁國勇今日接受傳媒訪問時預計，新一波疫情應該周六開始見頂，因為若措施有
效，通常高峰是第一個個案後，７－１０日便會見頂。
　　他估計，今次疫情反彈與早前政府容許特定人士豁免檢疫而造成漏洞有關，零號個案或是的
士司機，患者可能乘坐的士，司機受感染，再去不同食肆將病毒傳給員工，員工再傳給顧客，於
是造成社區爆發。

＊許樹昌料再觀望約一周才到高峰期＊

　　對於政府提出為高危群組進行檢測，袁國勇認為，更實際的做法是為輕微徵狀的人做檢測，
如果全無病徵，檢測的有效性很低，可能進行數萬個檢測才有一個確診，相反若測試所有輕微病
徵病狀的病人，如果找到一個，就立刻可以進行追蹤，找到旁邊其他無病徵的患者。
　　政府專家顧問兼中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，疫症高峰期一定未過，因為病毒有
潛伏期，新措施生效後還有一個星期，相信陸續仍會有人發病，所以現在可能再觀望多一個星期
左右，可能才到高峰。他又指，上班下班繁忙時間，一大班人乘車的傳播風險很高，建議更多私
營機構盡量安排員工在家工作。（ｃｌ）

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