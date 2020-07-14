【企業盈喜】丘鈦科技（０１４７８）料中期純利增最多９０％

《經濟通通訊社１４日專訊》丘鈦科技（０１４７８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增長介乎約５０％至９０％，即介乎約２﹒７２億至３﹒４４億元人民幣。

該集團指，盈利增長主因攝像頭模組出貨數量雖未達至預期增長，但產品結構顯著改善，於

上半年期間，１０００萬像素及以上攝像頭模組和３２００萬像素及以上攝像頭模組於攝像頭模

組總出貨數量佔比分別達到約７２﹒８％和２７﹒５％，均超過去年度業績公告所提的目標，顯

著提升攝像頭模組業務附加值和降低人工、折舊等邊際成本，同時生產自動化升級改造繼續深化

，人工成本較去年同期有所改善，人民幣兌美元匯率受貿易糾紛等影響仍然波動明顯，則影響其

經營利潤。



＊調低攝像頭模組全年出貨量目標＊



另外，受新型冠狀病毒爆發並引起全球主要經濟體實行社交活動限制及貿易糾紛等影響，截

至６月３０日止６個月攝像頭模組累計出貨數量約１﹒８億顆，同比下滑約１﹒３％，明顯低於

去年度全年業績所訂出貨數量增長不低於２０％的目標。經結合中期累計出貨量及對本年度餘下

月份的市場預測，實現攝像頭模組出貨數量目標將面臨較大困難，故將該目標修改為全年度攝像

頭模組出貨數量較去年度同比介乎下跌不超過５％至增長約５％。

該集團預期於８月中下旬公布業績。（ｗｈ）

