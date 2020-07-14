【企業盈喜】意馬國際（００５８５）料中期虧轉盈最少６５００萬

《經濟通通訊社１４日專訊》意馬國際（００５８５）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利不少於６５００萬元，而去年同期虧損約３４００萬元。

該集團指，轉虧為盈主因經紀及放債業務收入增加、期內上市股本投資已變現及未變現收益

淨額，而上一期間錄得已變現及未變現虧損淨額，加上其他收入增加，包括賣方就終止建議收購

目標公司買賣協議而向其支付非經常性終止費。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

