  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/07/2020 07:53

【企業盈喜】意馬國際（００５８５）料中期虧轉盈最少６５００萬

　　《經濟通通訊社１４日專訊》意馬國際（００５８５）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利不少於６５００萬元，而去年同期虧損約３４００萬元。
　　該集團指，轉虧為盈主因經紀及放債業務收入增加、期內上市股本投資已變現及未變現收益
淨額，而上一期間錄得已變現及未變現虧損淨額，加上其他收入增加，包括賣方就終止建議收購
目標公司買賣協議而向其支付非經常性終止費。
　　該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】貿發局：香港書展及本月三個活動延期舉行
中國故事13/07/2020
《神州經脈》中國對美實施對等制裁　監管提醒泡沫風險惟交投續熱
FOCUS13/07/2020
【FOCUS】阿爺意圖未滿A股牛市未完　兩趨勢續成造王者
開市Good Morning13/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：舜宇未穿137元續持有
財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】徐德義：不排除會因應最新情況　更新防疫措施
中國故事13/07/2020
AI大會上海順利召開　疫情下展覽活動轉線上　體驗感降低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金