【企業盈警】海鑫集團（０１８５０）預期全年度盈轉虧損

《經濟通通訊社１４日專訊》海鑫集團（０１８５０）公布，預期截至４月３０日止年度錄

得虧損，而去年度盈利約１９１０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因中美貿易摩擦擴大、香港社會動亂及新型冠狀病毒疫情令其營運環

境面對嚴峻挑戰，令正進行的項目延期。

該集團將適時公布業績。（ｗｈ）

