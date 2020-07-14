【企業盈喜】禪遊（０２６６０）預期中期純利增長逾８０％

《經濟通通訊社１４日專訊》禪遊科技（０２６６０）公布，預期截至６月３０日止中期純
利按年增長逾８０％，即升至約１﹒２６億元人民幣。
該集團指，盈利增長主因遊戲內信息服務業務於期內業績錄得收入增加。此外，該集團預料
中期經調整淨利潤較去年同期增長超過４０％，受惠淨利潤增加，且不再有關於上市一次開支，
惟增幅受期內股份基礎薪酬上升有所抵銷。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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