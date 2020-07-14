【企業盈警】中星集團（０００５５）料中期虧損擴大

《經濟通通訊社１４日專訊》中星集團（０００５５）公布，截至６月３０日中期虧損將比
去年同期虧損約６２０萬元有所擴大。
該集團指，虧損擴大主因期內透過損益按公平值列帳金融資產公平值虧損約３３７０萬元，
而去年同期公平值收益約１９０萬元。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】貿發局：香港書展及本月三個活動延期舉行
|中國故事13/07/2020
《神州經脈》中國對美實施對等制裁 監管提醒泡沫風險惟交投續熱
|FOCUS13/07/2020
【FOCUS】阿爺意圖未滿A股牛市未完 兩趨勢續成造王者
|開市Good Morning13/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：舜宇未穿137元續持有
|財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】徐德義：不排除會因應最新情況 更新防疫措施
|中國故事13/07/2020
AI大會上海順利召開 疫情下展覽活動轉線上 體驗感降低
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰