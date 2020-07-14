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14/07/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入７８﹒２億人幣，買騰訊金蝶沽中國飛鶴中芯

　　《經濟通通訊社１４日專訊》治療新冠病毒藥物瑞德西韋疫苗測試結果正面，利好投資氣氛
，美股三大指數上周五（１０日）收市全線上升，加上Ａ股向好，恆指高開１２１點報
２５８４８，早段曾漲逾兩百點後倒跌，曾跌１２點，低見２５７１５點，但Ａ股止跌回升，港
股亦掉頭向上，中午升２３５點。Ａ股午後升幅擴大，恆指升破上午高位，曾飆３７６點，見
２６１０３點全日高，其後升幅明顯收窄。恆指收市僅升４４點或０﹒１７％，報２５７７２點

　　按額度計算，北水全日淨流入７８﹒２億元人民幣，增加７１﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、金蝶國際（００２６８）、美團點評（０３６９０）；淨賣
出最多的依次是中國飛鶴（０６１８６）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１７１２﹒７６億元減少１２％。其中港股通成交４４０﹒１億元，佔總成交
２５﹒７％。

＊北水續掃騰訊，淨流入１４億＊

　　美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國政府不排除禁止ＴｉｋＴｏｋ和ＷｅＣｈａｔ，騰訊收
跌１﹒０１％，報５４１元；北水淨買入１４億元。
　　金蝶國際跌２﹒６９％報１８﹒７８元，北水淨買入４﹒５億元。
　　美團點評跌１﹒０６％報２０６元，北水淨買入４﹒４億元。
　　中國飛鶴跌０﹒１３％報１５﹒５４元，北水淨賣出３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１３﹒９５
　　金蝶國際　　　　（００２６８）　　　　　　４﹒４６
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒４４
　　石藥集團　　　　（０１０９３）　　　　　　４﹒２２
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　３﹒８９

　　淨沽出最多港股：
　　中國飛鶴　　　　（０６１８６）　　　　　－３﹒０３
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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