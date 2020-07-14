《日入而息》袁國強等任國泰董事局觀察員，澳門放寬措施賭股熱炒



《今天重點》﹡政府委任唐家成袁國強即日起出任國泰董事局觀察員

﹡澳門進入廣東明起不實施隔離，惟須取粵康碼通關憑證；澳門放寬內地客到

訪，葉尚志指銀娛金沙仍難破橫行區

﹡本港新增４８確診個案，４０宗為本地感染；袁國勇料第三波疫情周六見頂

，或源於邊境檢疫漏洞

﹡第四批保就業計劃名單出爐，國泰及附屬獲６億補貼

﹡港澳辦譴責民主派初選違法，點名批評戴耀廷製造亂局

﹡黃碧雲承認落敗，宣布不參加９月立法會選舉

﹡中國６月美元計出口增０﹒５％進口增２﹒７％優預期



《即日市況》﹡新經濟股獲利回吐，港股全日跌２９４點收２５４７７點穿十天線



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒８％，外資高位流出１７４億元破紀錄



《美元匯價》﹡美匯短線或９６╱９７之間整固，高位仍可沽；歐元最新報１﹒１３７１╱

７３，日圓最新報１０７﹒４０╱４１



《公司業績》﹡千盛（０８４７５）首三季虧損擴大至２２７﹒４萬坡元，不派息



《公司資訊》﹡工商銀行（０１３９８）獲准發行不超過３億股優先股

﹡中國卓銀（０８０３９）已就指稱債券相關涉嫌犯罪事件報案

﹡旭輝控股（００８８４）發行３億美元票據，債務再融資

﹡君實生物（０１８７７）與美國公司合作研發Ｔ細胞嵌合活化腫瘤免疫療法

﹡李氏大藥廠（００９５０）已完成精神病藥物臨床試驗患者入組程序

﹡昊天發展（００４７４）附屬夥Ｐｒｏｍｅｔｈｅｒａ組合營研細胞治療

﹡金輪天地（０１２３２）斥資逾７９００萬認購港龍中國地產１﹒２５％股

份

﹡祖龍娛樂（０９９９０）超購１２２倍上限定價，一手中籤率兩成

﹡復星旅文（０１９９２）三亞亞特蘭蒂斯水世界夜場開園，料暑期收入恢復

增長

﹡智美體育（０１６６１）附屬斥３８００萬元人民幣重新認購寶盈Ａ基金

﹡華君國際（００３７７）中國華君集團向其股東出售公司股本

﹡新力控股集團（０２１０３）６月份合同銷售金額１０８﹒２億元人民幣

﹡潤地（０１１０９）上月合同銷售３１８億元人民幣按年增近１２％

﹡據報長和（００００１）擬售歐洲無線電塔業務少數股權

﹡德昌電機控股（００１７９）首季營業額按年下跌３３％

﹡景業名邦（０２２３１）成功投得廣州增城坑貝項目，涉資１０億元人民幣

﹡政府委任唐家成袁國強即日起出任國泰（００２９３）董事局觀察員

﹡瑞聲科技（０２０１８）首次獲納入「富時社會責任指數系列」

﹡周大福（０１９２９）首季度零售值跌逾２０％，本港同店銷售跌近７３％

﹡正商實業（００１８５）以４﹒５億元人民幣收購南陽市地皮

﹡中國能源建設（０３９９６）張北可再生能源柔性直流電網試驗示範工程竣

工投產

﹡復宏漢霖（０２６９６）利妥昔單抗注射液獲簽發《藥品補充申請批准通知

書》



《國企紅籌》﹡馬鋼（００３２３）獲母公司增持Ａ股佔總股本約２％，涉逾４億元人民幣

﹡中國人壽（０２６２８）今年首６個月保費收入按年升１３﹒２％

﹡深圳控股（００６０４）６月合同銷售額按月升近２﹒４倍，按年跌

６﹒７％



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）申強拍九龍塘別墅，估值逾５億

﹡騰訊（００７００）再攻電商板塊，推微信小商店提供直播帶貨功能



《中國要聞》﹡重慶兩江新區與特斯拉會談，就加快推進項目達成共識

﹡發改委表示上半年各地新增ＰＰＰ項目３７３個；發改委表示到２０２５年

培育一批綠色產業龍頭企業；發改委部署全國能源迎峰度夏，強調煤炭保供

﹡農業部表示生豬生產加快恢復，下半年價格不會持續大漲

﹡銀保監研究對財險公司實施差異化監管

﹡黑龍江省國資委原主任趙傑接受調查，已退休近兩年

﹡海關表示上半年開行中歐班列５１２２列，同比增３６％；上半年跨境電商

進出口增２６％，三項措施支持；上半年防疫物資、「宅經濟」產品出口增

長較快；下半年進出口形勢複雜，有信心穩住外貿基本盤

﹡ＩＤＣ表示阿里雲語音ＡＩ市佔率中國第一，其次亞馬遜

﹡中國正研究海南自貿港零關稅政策清單及監管辦法

﹡海南離島旅客免稅首周，購物總額４﹒５億化妝品為主

﹡富達國際逆市而動，將中國國債持倉量推至紀錄新高

﹡人行３００億逆回購利率持平，兩日放水８００億元

﹡郭謹一任瑞幸董事長總裁，神州系暗度陳倉終保控制權

﹡中央增派６個部級工作組赴江西等７地指導防汛救災

﹡國開行發放２１﹒８億元應急貸款支持防汛救災

﹡華為增長按減速鍵，上半年營收增長１３％大幅放緩

﹡中國上半年對美出口降８﹒１％，自美進口降１﹒５％

﹡中國駐美使館︰美方渲染南海地區緊張局勢，挑撥關係

﹡中行、交行成首批銀行間人民幣外匯市場主經紀商

﹡中國６月按人幣計出口增４﹒３％，進口增６﹒２％

﹡中國６月美元計出口增０﹒５％進口增２﹒７％優預期

﹡６月外匯佔款環比減少６０﹒２億人幣，連跌第五個月

﹡當當網表示政府已追回李國慶奪走的公章及銀行Ｕ盾

﹡英將就是否禁止華為做決定，外交部表示關注這個風向標

﹡中國堅決反對美對台軍售，對承包商洛歇馬丁實施制裁

﹡中國促美停止製造事端，稱從不謀求在南海建海洋帝國

﹡海關發布支持第三屆進博會１４條便利措施

﹡騰訊雲與工業富聯合作，打造數字「燈塔工廠」標桿

﹡財政部表示第三次續發行５００億元特別國債今起招標



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒０２％，報１２２０９﹒０１點

﹡台灣冀獲納入南海多邊爭端解決機制，堅守和平原則



《其他消息》﹡中聯辦嚴厲譴責非法初選，支持特區政府依法查處

﹡民主派初選公布初步結果，本土派大勝黃碧雲料出局；港澳辦譴責民主派初

選違法，點名批評戴耀廷製造亂局

﹡政制及內地事務局稱民主派初選涉干預操弄選舉等投訴

﹡政府延後啟動會議展覽業資助計劃

﹡第四批保就業計劃名單出爐，國泰及附屬獲６億補貼

﹡黃碧雲承認落敗，宣布不參加９月立法會選舉

﹡６３萬名首批書面登記市民提前明日起收款１萬元

﹡高力國際料全年樓價跌５％，零售商舖明年中逐漸恢復；高力料全年商舖租

金跌３３％，中環金鐘甲廈跌１８％

﹡莊士機構以底價３﹒３２億投得中環結志街舊樓

﹡深股通額度全日流走１１１億元；滬股通額度全日流走逾３９億元，淨流出

１７４億創新高

﹡黎智英據報出售台灣物業套現逾１６億元

﹡劉鑾雄稱其本人及太太絕無以任何形式支持社會運動

﹡保泰人壽表示因應疫情延長針對新型肺炎的額外保障期限



《國安立法》﹡陳茂波稱國安法立法後資金不斷流入，助穩定投資環境

﹡瑞典表態支持法德就港區國安法對中國作強硬回應

﹡羅冠聰身處倫敦，評估風險再作打算

﹡譚惠珠稱港區國安法凌駕香港法例，與基本法平排並列



《新冠肺炎》﹡本港新增４８確診個案，４０宗為本地感染

﹡超市再現搶購潮，全線惠康大米廁紙等每人限購２件

﹡中國稱法禁飛令讓人費解，難同意法航一周三航班抵滬

﹡澳門進入廣東明起不實施隔離，惟須取粵康碼通關憑證

﹡法國針對中國措施，限制往返巴黎航班至每周一班

﹡民政總署表示社區會堂及社區中心明起暫停開放

﹡生產力促進局實施特別上班安排，大型活動場地暫關閉

﹡立法會內委會明天舉行特別會議，討論健康碼制度

﹡何栢良稱可考慮茶餐廳禁堂食，出門便要戴口罩

﹡紅十字會表示確診者血液無發現病毒，獲輸血病人無不適

﹡教育局要求學校兩三日內完成所有考試

﹡梁子超稱若疫情仍未受控，一周後防疫措施應「加碼」

﹡莎莎（００１７８）曾到總部開會之馬鞍山分店員工沒確診

﹡陳肇始稱若疫情惡化，不排除下一步全天候禁止堂食

﹡黃家和料餐飲業７月生意損失３０億，部分食肆或停業

﹡演藝學院確診學生非在校感染，但校園仍延長關閉

﹡輝瑞候選疫苗獲指定快速審核，傳疫苗夏季前開始生產

﹡金管局表示因疫情暫停收銀車服務

﹡陳恆鑌稱政府物色酒店作檢疫中心進度理想

﹡袁國勇料第三波疫情周六見頂，或源於邊境檢疫漏洞

﹡瑪嘉烈醫院病人確診，打噴嚏飛沫噴到急症室護士面部

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