《華爾街內望》疫苗消息帶動美股回升，道指漲逾２％，納指高１％

《經濟通通訊社１５日專訊》美股踏入業績期，雖然新冠肺炎新增病例繼續創新高，但美股

周二（１４日）受疫苗消息帶動回升。

道指急升２﹒１３％或５５６點，收報２６６４２點。標指漲１﹒３４％或４２點，報

３１９７點。納指漲０﹒９４％或９７點，報１０４８８點。

美國藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ表示計劃在本月底開始其新冠肺炎候選疫苗的後期臨床試驗，消息

帶動美股回升，公司跳漲４﹒５％。

不過美國新增病例續創紀錄，多個州份已實施新一輪限制措施，特別是加州，而阿拉巴馬州

、佛羅里達州、北卡羅來納州周二報告單日死亡人數創新高。

摩根大通公布業績，第二季盈利跌５１％勝預期，收漲０﹒６％。富國銀行報告自金融危機

以來首次錄得季度虧損，收市急挫４﹒６％。花旗報告季度盈利大幅下降，收跌３﹒９％。

標普銀行指數跌１﹒２％，上述三間銀行總共作２８０億美元壞賬撥備，以應對借款人受疫

情打擊下對銀行造成的損失。

達美航空跌２﹒６５％，公司警告航空業需要逾兩年時間，才能從疫情的巨大衝擊下實現可

持續復甦，需求亦很大程度上跟隨不同地區的疫情變化。

部分科網股表現繼續未如理想，亞馬遜下滑０﹒６％，Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｎｅｔｆｌｉｘ

等個股收市跌幅收窄。

指標十年期美債收益率跌３個基點至０﹒６１５％。（ａｌ）

