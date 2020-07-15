《運籌帷幄－梁業豪》成功捕捉轉角市後，如何保障既得利潤？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。筆暫相信自己大部分讀者對近日顯著向淡的港股市況不會感到

詫異。事實上，這個短期調整浪完全是有跡可尋的；否則，筆者亦不會大膽地於上周四（９日）

開市前敦促大家短中線沽貨套利。另一方面，鑑於短期跌浪的開始已獲確認，而港股的波幅有勢

擴大，筆者於上周五（１０日）依過往做法，開始將中線投資組合內大部分轉淡的證券沽出套利

。

須注意的，為筆者依然維持３７﹒５％（具足夠實戰經驗者可自行上調至５０％）的實際持

貨量，做法為即日轉持盈富基金（０２８００）。至於組合內依然持有的股票，為現時處於中期

最強勢的美團點評（０３６９０）。待大市穩定下來後，大家便可將用作暫時持有盈富基金的資

金投放回到時最強勢的股票身上了。當然，若各位怕麻煩，可以繼續以合適的持貨比重，持有強

勢股觀望。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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