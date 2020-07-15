《缸邊隨筆－石鏡泉》升完？

《缸邊隨筆》昨日（１４日）Ａ股跌，港股也跌，是否升完了？筆者看，不是升完，只是暫

停，這個停可以休息一天，也可以休息三數天。



上證指數昨天早上跌，收市前１小時回升不少。今日（１５日）上證指數，不宜低於

３３００，即是近數天的低位區，一旦下破３３００，即是數天來的走勢會成為個沉重頭，要再

升就費些勁。



Ａ股昨日回調，是意料中事，因為阿爺近日警告場外孖展太兇，阿爺要煞車，勿過熱。目前

投資者要關注成交金額，如果融資餘額有逾２﹒８３億，而基金單月發行逾４０００億，就是情

緒過熱訊號，阿爺定會出手，原因已於昨日文解釋過，阿爺不想個市升太急，帶來泡沫，一旦爆

破可以產生骨牌效應，使中國金融業受壓。在今時美國外患未去，阿爺怕同胞們炒得興起，炒出

泡沫，屆時內外俱要應付，就被動了。



＊私募基金停發產品必有原因＊



外資已有所警覺，昨日北向資金淨流出有１７４億元，其中滬股通淨流出約５０億，深股通

淨流出約１２４億。



當前有些國內私募基金停發產品，暫停對外募資。據國內傳媒報道，華東地區某百億級股票

私募近期暫停對外募資，該私募公司專注公司基本面價值投資，長期業績在國內私募行業領跑。

有透露，該私募認為短期Ａ股有些過熱，擔憂今時入市的投資者會求贏心切，故暫停對外募資，

年底時再看。有錢唔想賺，有生意唔想做，是真心為散仔著想？還是他們嗅到了甚麼？



據悉，截至７月３日國內股票私募平均倉位為７２﹒３％，環比前一周小幅降低０﹒５７％

。但與今年以來，７３﹒５９％的最高平均倉位水平距離十分有限，在私募股票中，有近４８％

股票私募倉位超過８成。



不同規模的股票私募倉位是有點分化，於７月３日當周，百億級和５０億級股票私募均出現

小幅加倉，但２０億和１０億級私募則出現了小幅減倉。其中百億級私募環比前一周加倉了

０﹒２１％，最新倉位升至８３﹒６１％，與年內最高水平倉位８３﹒８２％相近。



要留心私募倉位，是因為除公募基金外，私募在進出股場會較多變（即靈活）如他們減倉即

是後市有段時間不太好，如倉位已近歷史的高水平，即是他們買貨力減，大市再大升幅度有限。

如今有百億級私募有生意不做，更值得我們港投資者留意，因為今時港股受Ａ股影響大。



對港股言，有大行謂港交所（００３８８）已反映了中概股回歸的利好，這是一個訊號值得

投資者留心。



７月１５日是不少國內科股開始的中期業績公布期，如公布成績只是好，未能超好，對已上

升不少的科創股言，將會再被審視，吉利（００１７５）、中芯國際（００９８１）等近期受追

捧股，亦將會在這中期業績公布後，再被投資者審視後向。



前晚美股急插，昨午美期反彈只一般，要待看昨晚表現，並進一步看急插的後續。一個悲觀

的看法是，美股老牛真要抖抖。



因此，今周美，中港股走向有著頗大的不確定性，未必能一貫通升了，因此筆者全清了貨。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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