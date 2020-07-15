《新股掛牌》祖龍娛樂（９９９０）開報１７元，高招股價近４７％

《經濟通通訊社１５日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）今日首掛，開市報１７元，較招股價

１１﹒６元高４６﹒５５％，以每手１０００股計算，一手帳面賺５４００元。

騰訊（００７００）亦有份投資集團股份，在港接獲８﹒９４萬份申請，認購合共２３﹒０

５億股，超購１２２﹒０１倍。上限定價，一手中籤率２０％，認購２０手穩獲一手。

騰訊（００７００）開市反彈２﹒５７％，報５３８﹒５元。（ｎｓ）

