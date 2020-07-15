本港失去美國特殊地位待遇，港股半日跌１４０點收２５３３７點

《經濟通通訊社１５日專訊》受隔晚美股三大指數造好，且Ａ股開市上升，牽動本港藍籌股

今日早段普遍高升，港股高開４１０點至２５８８８點為半日高位。受美國總統特朗普簽署《香

港自治法案》制裁中國官員，並已簽署行政命令取消美國給予香港之特殊地位待遇，使市場憂慮

本港經濟前景，加上中國外交部回應表示，中方將對美方相關人員和實體實施制裁。牽動Ａ、Ｈ

兩市走低，帶動恆指反覆向下，一度倒跌１７８點低見２５２９９點。恆指最終半日收２５３３

７點，跌１４０點或跌０﹒５５％，主板成交９２８﹒３６億元。國企指數報１０３３３，跌７

１點或跌０﹒６９％。

Ａ股方面亦收低，上證綜合指數報３３６７點，跌４７點或跌１﹒３９％，成交４２２１﹒

４９億元人民幣。深證成份指數報１３７７１點，跌２２４點或跌１﹒６０％，成交５８３３﹒

９８億元人民幣。

藍籌股方面，普遍先升後跌，跌幅最大藍籌股為手機「孖寶」瑞聲（０２０１８）與舜宇（

０２３８２），前者半日跌６﹒３７％報５５﹒１元，後者挫４﹒５３％報１３２﹒８元。重磅

藍籌股普遍下跌，中移動（００９４１）跌０﹒６４％，報５４﹒０５元；港交所（００３８８

）跌０﹒６２％，報３５３﹒６元；友邦（０１２９９）跌０﹒４７％，報７３﹒４元；騰訊（

００７００）升１﹒５２％，報５３３元；匯控（００００５）升０﹒５４％，報３７﹒０５元

。



＊英國禁華為５Ｇ發展，拖低手機設備股＊



國產半導體股中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）Ａ股明日（１６日）將在科創

板上市。雖然市場對其Ａ股上市，其Ｈ股今早高開７％至４４﹒８元創上市高位，惟半導體股亦

受美國制裁及英國禁華為５Ｇ發展影響，板塊齊倒跌，中芯半日跌７﹒５４％報３８﹒６５元；

華虹半導體（０１３４７）跌７﹒５１％，報３３﹒８５元；上海復旦（０１３８５）跌４﹒５

９％，報１０﹒８元；中電華大科技（０００８５）跌４﹒１７％，報０﹒９２元；ＡＳＭ太平

洋（００５２２）跌３﹒６％，報９３﹒８元。

由於英國禁華為５Ｇ發展，拖累手機設備股走低，除了有手機「孖寶」齊跌外，高偉電子（

０１４１５）亦跌４﹒７３％，報３﹒２２元；丘鈦科技（０１４７８）挫６﹒５１％，報１１

﹒２元；比亞迪電子（００２８５）跌２﹒４７％，報２１﹒７元；中國軟件國際（００３５４

）跌４﹒５５％，報５﹒６６元；中興通訊（００７６３）軟３﹒１３％，報２４﹒７５元。



＊美國通過《香港自治法案》，ＡＨ兩市受壓＊



美國總統特朗普周二（１４日）簽署《香港自治法案》制裁中國官員，並已簽署行政命令取

消美國給予香港的特殊地位待遇，並強調本屆政府對中國的立場更強硬，更暗示未來將有更多針

對中國的行動。本地銀行股個別發展。匯控（００００５）升０﹒５４％，報３７﹒０５元；恆

生（０００１１）跌０﹒４６％，報１２８﹒５元；東亞（０００２３）升０﹒４５％，報１７

﹒７元；中銀（０２３８８）跌０﹒８８％，報２２﹒５元；渣打（０２８８８）升１﹒４１％

，報４３﹒１元。

美國簽署該法案制裁中國官員，對Ａ股市場氣氛影響更大，Ａ股指數由升轉跌，拖累中資證

券股，中州證券（０１３７５）跌２﹒８１％，報１﹒７３元；海通證券（０６８３７）跌２﹒

１１％，報７﹒８７元；國泰君安（０２６１１）跌２﹒１１％，報１３﹒９２元；中金公司（

０３９０８）跌１﹒６％，報１８﹒４２元；招商證券（０６０９９）跌２﹒３３％，報１０﹒

９元。



＊新經濟股仍有炒作，騰訊升１﹒５％＊



新經濟股方面，ＡＴＭＸ今早高開，雖然其後隨Ａ股下跌而升幅收窄，阿里巴巴（０９９８

８）升０﹒４２％，報２４１﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒５２％，報５３３元；美團（

０３６９０）升１﹒１２％，報１９９﹒３元。惟小米（０１８１０）跌２﹒０７％，報１６﹒

０８元。

由於新冠肺炎疫苗研發有進展，且近期不少藥廠都研發藥物有新消息，醫療板塊有炒作並個

別發展。藥明康德（０２３５９）升４﹒７９％，報１１６元；麗珠醫藥（０１５１３）升２﹒

７６％，報４０﹒９５元；中國生物製藥（０１１７７）升１﹒７３％，報１５﹒２８元；東陽

光藥（０１５５８）跌１﹒４５％，報１４﹒９２元；微創醫療（００８５３）升１﹒２％，報

４２﹒０５元；三生製藥（０１５３０）跌３﹒３３％，報１２﹒７６元。（ｊｃ）

