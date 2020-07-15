美股大幅高收，港股高開４１０點報２５８８８點，國指漲１５１點

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股高開，道指漲逾５００點，帶動亞洲股市氣氛造好，

日經大升３２１點，首爾指數漲１７點，港股方面則高開４１０點，蒙牛（０２３１９）裂口高

開逾４％，為開市表現最佳藍籌，部分內房股有追捧，碧桂園（０２００７）漲２﹒９％，中國

恆大（０３３３３）升１﹒５３％，恆生指數開報２５８８８點，升４１０點或升１﹒６１％，

主板成交４２﹒０４億元。國企指數報１０５５６點，升１５１點或升１﹒４６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升２﹒３１％，報３７﹒７元；港交所（００３８８

）升２﹒５９％，報３６５元；騰訊控股（００７００）升２﹒５７％，報５３８﹒５元；中移

動（００９４１）升１﹒１％，報５５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒５６％，報７４﹒９

元。

恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒５５元 升４﹒２８％

碧桂園 （０２００７） １０﹒６０元 升２﹒９１％

申洲國際（０２３１３） ９４﹒００元 升２﹒７３％

舜宇光學（０２３８２） １４２﹒７０元 升２﹒５９％

港交所 （００３８８） ３６５﹒００元 升２﹒５９％



騰訊控股（００７００） ５３８﹒５０元 升２﹒５７％

港鐵公司（０００６６） ４０﹒１０元 升２﹒５６％

恆安國際（０１０４４） ６５﹒２０元 升２﹒５２％

中國神華（０１０８８） １３﹒７０元 升２﹒３９％

電能實業（００００６） ４４﹒００元 升２﹒３３％

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（ｕｌ）

