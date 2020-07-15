《盤後部署》市場情緒仍樂觀，料港股暫於廿天線２５１５０見支持

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股因新冠疫苗消息而提振，受市場氣氛影響，港股今早

高開４１０點，報２５８８８點，亦是全日最高位。不過，美國總統特朗普表示，對與中國的第

二階段貿易協議不感興趣，擔憂中美關係再度惡化，港股轉跌，最多挫１７８點，見２５２９９

點。午後，港股在重磅股騰訊（００７００）力撐下一度倒升百點，惟尾市仍然缺乏動力，最終

收報報２５４８１點，微升３點或升０﹒０１％，主板成交１６４１﹒７０億元，較上日減少

８﹒３％。國企指數報１０３９０點，跌１４點或跌０﹒１４％。

Ａ股兩市走低但成交照樣旺盛，連續八日成交超１﹒５萬億人幣。上證綜合指數報３３６１

點，跌５３﹒３１點或跌１﹒５６％。深證成份指數報１３７３４點，跌２６２﹒３４點或跌

１﹒８７％，兩市合計成交１５７１４﹒８８億元人民幣，較上日少７﹒８％。



＊日本央行維持政策不變，美銀指市場偏好歐羅＊



日本央行周三宣布維持貨幣政策不變，並認為經濟將逐步從新冠疫情的衝擊中恢復。一如市

場預期，日本央行維持短期利率目標在負０﹒１％不變，並承諾引導十年期公債收益率在接近零

的水平。在今年３月和４月，日本央行已經連續兩個實施寬鬆的貨幣政策，重點緩解流動性緊張

的局面，以對應疫情對經濟的衝擊。從本次決議中，暗示在今年迄今兩次推出大規模刺激之後要

按兵不動。日本央行預料，經濟有望從今年下半年開始逐步改善，不過復甦的速度溫和，因為全

球新冠疫情將繼續影響經濟。其亦表示，若在刺激經濟上有需要，降息仍是選項之一，但部分市

場人士不希望再降息。另外，日本央行總裁黑田東彥將於稍後召開會後記者會，或給出疫情可能

重塑央行政策架構的部分線索。

美國銀行近日的一項調查顯示，全球基金經理認為歐羅滙率較低，在大規模財政刺激計劃下

，他們正尋求增加歐羅和歐洲股票持倉。２１０位投資者中，有四成四表示歐羅匯率較低。而從

資產類別看，歐元區的股票最受歡迎，投資者對該區股票的配置增加９個百分點，至淨加碼

１６％，創本月地區最大增幅。投資者認為歐元區經濟重啟較成功，歐盟提議的７５００億歐羅

復甦基金將幫助各國應對新冠危機的影響。不過，超過七成人認為科技股和成長股的交易過於擁

擠。



＊關注明日內地ＧＤＰ數據＊



儘管全球新冠疫情有出現反彈，但隨著新冠疫苗研發漸見明朗，以及各國經濟逐漸恢復，目

前市場的情緒仍較樂觀。不過，因為科技股之前被做多，下一階段該類科技股的升幅會有所限制

，資金更偏向流入基本面較好的新股，例如，本日半新股思摩爾國際（０６９６９）升勢凌厲，

收市飆逾兩成再破頂。因此港股現階段還是以窄幅波動為主，料暫於廿天線（約２５１５０）見

初步支持。另外，近日中美之間的紛爭有升溫趨勢，市場仍在關注雙方的行動，若行動突然「加

辣」，港股或試下兩萬五。另外，內地將於明天公布今年上半年及第二季ＧＤＰ，市場普遍預測

增速將在６﹒２％－６﹒３％，若數據有驚喜，港股有機會重上兩萬六。（ｆｚ）

