【國安立法】特朗普簽署香港自治法案，正式取消香港特殊地位待遇

《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普周二（１４日）簽署香港自治法案制裁中國官

員，並已簽署行政命令取消美國給予香港的特殊地位待遇，並強調本屆政府對中國的立場更強硬

。

該法案將要求美國國務院每年向國會報告試圖破壞香港一國兩制的中國官員，並賦予總統凍

結其資產、拒絕入境的權力。銀行亦將有一年寬限期停止與上述中國官員開展業務。

另外特朗普強調近來沒有與中國國家主席習近平通話，並且沒有計劃與他對話，暗示未來將

有更多針對中國的行動。（ａｌ）（ｚｚ）

