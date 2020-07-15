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15/07/2020 13:30

【華為風波】英國電信：華為禁令的成本不會超過已撥備的５億英鎊

　　《經濟通通訊社１５日專訊》英國電信行政總裁詹森周二（１４日）表示，英國政府最新的
決定顯然對公司有運營和成本帶來影響，但估計５Ｇ網絡禁用華為設備帶來的成本不會超過早前
撥出的５億英鎊。
　　不過他強調決定將允許公司繼續部署５Ｇ和全光纖網絡，而不會對早前公布的時間表產生重
大影響。（ａｌ）

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