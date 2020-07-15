【國安立法】傳美國科網企業抵制香港數據共享建議

《經濟通通訊社１５日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道指，Ｇｏｏｇｌｅ、

Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ、微軟等美國科網企業，都拒絕同意一項讓香港當局

獲取客戶銀行信息的建議。

據悉香港證監會與美國公司之間的討論由上年就已經開始，但在港區國安法推出後，相關討

論更加激烈。消息又指，目前美國科網企業同意該提議在政治層面是不可能，因為他們擔心面臨

美國制裁。（ａｌ）

