【國安立法】傳美國科網企業抵制香港數據共享建議

《經濟通通訊社１５日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道指，Ｇｏｏｇｌｅ、
Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ、微軟等美國科網企業，都拒絕同意一項讓香港當局
獲取客戶銀行信息的建議。
據悉香港證監會與美國公司之間的討論由上年就已經開始，但在港區國安法推出後，相關討
論更加激烈。消息又指，目前美國科網企業同意該提議在政治層面是不可能，因為他們擔心面臨
美國制裁。（ａｌ）
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