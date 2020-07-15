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即市新聞

15/07/2020 17:13

《台股攻略－馮偉明》台股新高後回軟，險守１２２００點

　　《台股攻略》美股周二（１４日）大升，刺激台股造好，帶動大市急升，但因台指期結算在
高位有回吐，加權指數收１２２０２﹒８５點，跌６﹒１６點，成交金額增至新台幣
２３８５﹒１５億元。
　　台積電早市再創新高新台幣３７０元，午後低位徘徊，微跌０﹒１３％，收新台幣３６３元
；大立光尾市下跌０﹒１２％，收新台幣４０１５元；鴻海高收，升０﹒３４％，收新台幣
８６﹒６元；聯發科走勢相對震盪，一度跌穿新台幣６００元關卡，最終跌０﹒３２％，收新台
幣６０９元。其他版塊方面，機電、汽車、電纜、鋼鐵、觀光、非金電、食品、營建、運輸、非
電、百貨、紡織、水泥、電子、玻璃、金融、橡膠、塑膠及電通指數向好，其中以機電股最強勢
，大升近３％，生醫股表現最弱勢，跌幅達１﹒１８％。
　　指數再創高後，出現獲利沽盤令指數受壓，加上台積電將於明日（１６日）公布業績，市況
轉為平穩，台股短線仍然利好，預料１１８００點支持不俗。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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