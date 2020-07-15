《台股攻略－馮偉明》台股新高後回軟，險守１２２００點

《台股攻略》美股周二（１４日）大升，刺激台股造好，帶動大市急升，但因台指期結算在

高位有回吐，加權指數收１２２０２﹒８５點，跌６﹒１６點，成交金額增至新台幣

２３８５﹒１５億元。

台積電早市再創新高新台幣３７０元，午後低位徘徊，微跌０﹒１３％，收新台幣３６３元

；大立光尾市下跌０﹒１２％，收新台幣４０１５元；鴻海高收，升０﹒３４％，收新台幣

８６﹒６元；聯發科走勢相對震盪，一度跌穿新台幣６００元關卡，最終跌０﹒３２％，收新台

幣６０９元。其他版塊方面，機電、汽車、電纜、鋼鐵、觀光、非金電、食品、營建、運輸、非

電、百貨、紡織、水泥、電子、玻璃、金融、橡膠、塑膠及電通指數向好，其中以機電股最強勢

，大升近３％，生醫股表現最弱勢，跌幅達１﹒１８％。

指數再創高後，出現獲利沽盤令指數受壓，加上台積電將於明日（１６日）公布業績，市況

轉為平穩，台股短線仍然利好，預料１１８００點支持不俗。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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