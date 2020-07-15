《古臣周記－古臣》Ａ股全面進入「健康牛」，下一爆升或係內險股

《古臣周記》俗話有講「五窮六絕七翻身」，Ａ股今年經歷咗一個不太「五窮六絕」後，一

進入七月就好似打開咗某個開關掣咁一路猛漲。除咗上証綜合指數企上３１００點，仲連續有七

個交易日總成交額突破萬億，孖屐齊呼Ａ股全面進入「健康牛」！今次嘅牛市同之前有咩區別？

又可以持續幾耐？內險股會唔會再迎來一次爆發？



＊內險股集體大漲３大因素支持＊



喺上半年嚴重落後嘅內險股，進入７月初突然迎來一場難得一見嘅暴漲行情，國壽（０２６

２８）連續３日領跑恆指，眾安在綫（０６０６０）更創下兩年高。Ａ股方面更熱烈，３日國壽

（滬：６０１６２８）罕見漲停。孖屐認為內險股集體大漲主要有三個被動因素，其一，係孖屐

風格開始轉變，喺今年上半年孖屐多追捧新經濟股，因此目前該類股估值高，並轉向吸納一些估

值更低嘅藍籌，當中內險更係首選；其二，內地近期公布嘅經濟數據勝預期，反映經濟復甦速度

令人滿意，資金偏好改善，股市大漲，債券市場收益率亦在回升；最後，則是內險自身基本面好

，疫情過後業務開始恢復並回升，此外，長遠看隨著人口老齡化，神州養老金制度必然出台，利

好整個內險行業。



＊證券商齊唱Ａ股進「健康牛」＊



睇住近期Ａ股猛漲，唔少人開始將今次嘅情況同２０１５年Ａ股嘅大牛市作對比，但係神州

券商就話今輪牛市係「復甦牛」，係一隻「健康牛」。不過，睇返相關數據，Ａ股喺今年嘅表現

係十分亮麗，７月上證企上３１００點大關，連續有７個交易日兩市總成交額破萬億。如果對比

世界各地嘅魚缸表現，Ａ股創業板跑贏全球，上半年增長３５巴仙；而排第二嘅係深証，漲１５

巴仙；連近日連破頂嘅花旗國納指只係以升一成排第三。以往「孖屐」對牛市嘅確定係睇估值，

其特徵係偏離估值中心嘅上端，資產泡沫化。但對比２０１５年Ａ股大牛市近２０倍嘅估值，現

時Ａ股估值只是約１５倍，仍處於較低嘅水平。再講，現時Ａ股市場同當年嘅情況更是大大不一

樣，上市公司質量有提升、監管體制更加完善、投資者結構更加成熟，特別係機構投資者嘅比重

有明顯提升，２０１５年外資淨流入２９４億人仔，依家則係１７６７億人仔。所以，中金喺近

日報告就話，Ａ股總市值喺未來５至１０年有可能翻倍。

再講下今次所謂「健康牛」。現時支持「孖屐」上升動力來自流動性泛濫，各國為緩解疫情

對經濟嘅衝擊皆實行寬鬆嘅貨幣政策，並預期會維持一段較長嘅時間，神州經濟數據遠勝預期及

多重體制改革紅利正逐步釋放。因此，部分券商認為Ａ股喺未來３至６個月仍會繼續走牛。Ａ股

繼續走牛，對內險都係一個爆發機會，保險資金喺股市中嘅配置，將會為保險公司帶來大量收益

，主要神州壽險公司大約９至１３巴仙嘅投資資產投放喺權益類孖屐。其次，債券市場收益率回

升，都緩解咗保險資金配置喺固收資產上嘅壓力，有望提升今年保險資產端投資收益水平。



＊內險估值仍低，留意平保國壽＊



經歷今次「疫市」，內險股基本上回吐晒上年嘅累計升幅，今年以來唔少內險股嘅市盈率都

下跌到不到１０倍，龍頭平保（０２３１８）暫ＰＥ僅９﹒３８倍，國壽暫８﹒３９倍。目前內

險行業估值仍然低於歷史平均內含價值倍數，假設從內含價值中剔除有效價值，國壽、新華保險

（０１３３６）及太保（０２６０１）的內含價值倍數僅接近於１倍甚至低於１倍，保險板塊的

估值較低。另外，Ｈ股內險股股價與香江魚缸有很大關聯，目前香江魚缸嘅表現亦落後於其他魚

缸，反彈嘅空間仲有不少。

隨住經濟逐步復甦，加上內險保單數據喺第二季皆有復甦嘅跡象，相信內險有潛在嘅巨大上

升動力。阿臣當中睇好兩隻龍頭股平保及國壽。平保近日管理層有大變動，料將會強化公司長期

競爭力，若回調到廿天線（約８２﹒２銀）附近可以部署。而國壽喺新業務價值有較高嘅上升空

間，若回落到１８銀附近都可以考慮吸納。阿臣個倉其他股份本周維持不動。



表列部分內險股市盈率比較：



股份 上日收市價 年初至今升跌幅 市盈率（倍）

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中國太平 （００９６６） １４﹒８２元 －２２﹒０８％ ６﹒０３２

新華保險 （０１３３６） ３２﹒２０元 ＋ ０﹒７５％ ６﹒１３９

中國人保 （０１３３９） ２﹒６８元 －１３﹒８３％ ４﹒７８１

中國再保險（０１５０８） ０﹒９４元 －２３﹒５８％ ６﹒０６３

中國平安 （０２３１８） ８７﹒２５元 － ３﹒７８％ ９﹒３８４

中國財險 （０２３２８） ６﹒６５元 －２５﹒２０％ ５﹒４８３

中國太保 （０２６０１） ２４﹒７０元 －１５﹒９６％ ７﹒２３０

中國人壽 （０２６２８） １９﹒１０元 － ８﹒３９％ ８﹒３９６

眾安在綫 （０６０６０） ４８﹒７０元 ＋７３﹒３１％ Ｎ╱Ａ

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＊市盈率截至７月１５日早上１１時，其他資料截至７月１４日收市



表列截至７月１５日阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３１８﹒５０ １３１８５

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １１７﹒００ ２３４００

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２４１﹒００ ２４１００

微盟集團 ２０００股 ４﹒５５ １１﹒０６ ２２１２０

三一國際 ２０００股 ４﹒１１ ３﹒７５ ７５００

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３５５﹒６０ ３５５６０

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股票市值 ： １２５８６５元

剩餘現金 ： １０１０８６元

組合淨值 ： ２２６９５１元

組合本月收益表現： ＋ ４﹒０％（截至上月底止組合淨值：２１８２０６元）

組合累計收益表現： ＋１１６﹒１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

