《談國論企－黎偉成》中國進出口６月份全面提升

《談國論企》中國對外進出口貿易在２０２０年６月份全面回升，改善上半年的表現，不僅

受惠於對東盟、歐盟的雙邊貿易持續穩步向俏，更重要的是對美國的雙邊貿易有明顯的好轉，且

美方受惠不淺，但特朗普等一眾美國政棍‘不滿足’和繼續採取仇華壓華劣策，更在中國南海問

題上作政治、軍事上的挑釁。美帝國霸權主義復闢矣！

來自中國海關總署的統計數據而非一貫發文的資料，中國的進出口貿易於２０２０年６月份

有明顯好轉，不僅進出口２﹒６９萬億元（人民幣．下同）的同比增長５﹒１％，扭轉對上一個

月的５月份回落４﹒９％的同時，更較２０１９年同期所增的３﹒２％多增１﹒９個百分點，屬

全面的改善，乃因：



＊受困惡疫仍履行中美一階段經貿協承諾＊



需要嚴正指出的，為（一）中國基本阻斷新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９在全國範圍擴散

，精準有序的復工復產，更履行特別是經貿為主的國際承諾，包括與美國的第一階段的經貿協議

，實屬難得。中國對美國的進出口貿易於２０２０年上半年累計１﹒６４３萬億元，同比無疑減

少６﹒６％，但較１－５月份所減的９﹒８％少減３﹒２６個百分點，以此伸算所得為６月份的

同比會是增長１５﹒４％，而重要的是（Ｉ）中國對美國的出口於２０２０年上半年達

１﹒２４７萬億元同比減少８﹒１％，相對於１－５月份的１１﹒４％跌幅少跌３﹒３個百分點

，反映出美國經濟低迷尚於相當程度依賴包括中國在內的進口。

和（ＩＩ）中國輸入的美國商品於２０２０年上半年達３９５６﹒２億元同比減少１﹒５％

，相對於１－５月份所減的４﹒５％少減３個百分點，而６月份的同比會回升１３﹒５％，意味

中國確切地履行中美所達的第一階段經貿協議，只因美國輸華從來就是處於相對低額度的低水平

。

更重要的，當然是（二）進口，於２０２０年６月份達１﹒１８４萬億元，同比增長

６﹒２％，較５月份跌１２﹒７％的表現有明顯好轉，亦使上半年的整體進口６﹒５２４萬億元

的同比下跌３﹒３％，較前五個月少減１﹒９個百分點；而６月份的環比增長１６﹒７％，便可

見中國的內部需求日益強烈。

進口需求日益殷切，因中國經濟自復工復產以來一直穩步發展和提升，此說可印證於有頗不

少的能源資於２０２０年上半年皆增之象，如（１）鐵礦砂的進口量達５﹒４６９億噸，同比增

長９﹒６４％；（２）輸入的原油２﹒６８億噸，升幅亦高達９﹒８９％；及（３）煤進口

１﹒７３９９億噸，較上年同期多１２﹒６％。

難得的是（４）進口的大豆於上半年達４５０４﹒４萬噸，同比增長１７﹒９％，相信有相

當部分為進口美國的大豆，乃履行中美第一階段經貿協議承諾的其中重大表現；而（５）所入口

的集成電路２４２２﹒７億個，更飆升２５﹒５５％，顯示中國在踏入５Ｇ新時代凡一年，使各

種各樣的相關生活上的配套需求強烈，社會得到重大的良性改善。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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