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15/07/2020 09:30

《談國論企－黎偉成》中國進出口６月份全面提升

　　《談國論企》中國對外進出口貿易在２０２０年６月份全面回升，改善上半年的表現，不僅
受惠於對東盟、歐盟的雙邊貿易持續穩步向俏，更重要的是對美國的雙邊貿易有明顯的好轉，且
美方受惠不淺，但特朗普等一眾美國政棍‘不滿足’和繼續採取仇華壓華劣策，更在中國南海問
題上作政治、軍事上的挑釁。美帝國霸權主義復闢矣！
　　來自中國海關總署的統計數據而非一貫發文的資料，中國的進出口貿易於２０２０年６月份
有明顯好轉，不僅進出口２﹒６９萬億元（人民幣．下同）的同比增長５﹒１％，扭轉對上一個
月的５月份回落４﹒９％的同時，更較２０１９年同期所增的３﹒２％多增１﹒９個百分點，屬
全面的改善，乃因：
　
＊受困惡疫仍履行中美一階段經貿協承諾＊
　
　　需要嚴正指出的，為（一）中國基本阻斷新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９在全國範圍擴散
，精準有序的復工復產，更履行特別是經貿為主的國際承諾，包括與美國的第一階段的經貿協議
，實屬難得。中國對美國的進出口貿易於２０２０年上半年累計１﹒６４３萬億元，同比無疑減
少６﹒６％，但較１－５月份所減的９﹒８％少減３﹒２６個百分點，以此伸算所得為６月份的
同比會是增長１５﹒４％，而重要的是（Ｉ）中國對美國的出口於２０２０年上半年達
１﹒２４７萬億元同比減少８﹒１％，相對於１－５月份的１１﹒４％跌幅少跌３﹒３個百分點
，反映出美國經濟低迷尚於相當程度依賴包括中國在內的進口。
　　和（ＩＩ）中國輸入的美國商品於２０２０年上半年達３９５６﹒２億元同比減少１﹒５％
，相對於１－５月份所減的４﹒５％少減３個百分點，而６月份的同比會回升１３﹒５％，意味
中國確切地履行中美所達的第一階段經貿協議，只因美國輸華從來就是處於相對低額度的低水平

　　更重要的，當然是（二）進口，於２０２０年６月份達１﹒１８４萬億元，同比增長
６﹒２％，較５月份跌１２﹒７％的表現有明顯好轉，亦使上半年的整體進口６﹒５２４萬億元
的同比下跌３﹒３％，較前五個月少減１﹒９個百分點；而６月份的環比增長１６﹒７％，便可
見中國的內部需求日益強烈。
　　進口需求日益殷切，因中國經濟自復工復產以來一直穩步發展和提升，此說可印證於有頗不
少的能源資於２０２０年上半年皆增之象，如（１）鐵礦砂的進口量達５﹒４６９億噸，同比增
長９﹒６４％；（２）輸入的原油２﹒６８億噸，升幅亦高達９﹒８９％；及（３）煤進口
１﹒７３９９億噸，較上年同期多１２﹒６％。
　　難得的是（４）進口的大豆於上半年達４５０４﹒４萬噸，同比增長１７﹒９％，相信有相
當部分為進口美國的大豆，乃履行中美第一階段經貿協議承諾的其中重大表現；而（５）所入口
的集成電路２４２２﹒７億個，更飆升２５﹒５５％，顯示中國在踏入５Ｇ新時代凡一年，使各
種各樣的相關生活上的配套需求強烈，社會得到重大的良性改善。《資深財經評論員　黎偉成》
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