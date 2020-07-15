《異動股》騰訊漲近３％，考慮收購法國遊戲開發商部分股權

《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊控股（００７００）現價升２﹒５７％，報５３８﹒５元

；成交約１２０萬股，涉資６﹒４５億元。

據彭博社引述消息人士透露，騰訊正考慮斥資近５億歐元，收購法國遊戲開發公司Ｖｏｏｄ

ｏｏ約２０％至２５％股權，其開發的手游包括「Ｒｏｌｌｅｒ Ｓｐｌａｔ」和「Ｓｎａｋｅ

ＶＳ Ｂｌｏｃｋ」。

現時，恆生指數報２５８８８點，升４１０點或升１﹒６１％，主板成交４２﹒０４億元。

國企指數報１０５５６點，升１５１點或升１﹒４６％。

上證綜合指數報３４２２點，升７點或升０﹒２２％，成交６０﹒７９億元人民幣。深證成

份指數報１４０１７點，升２１點或升０﹒１５％，成交９４﹒５０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ５３８﹒５０元 升２﹒５７％

閱文集團（００７７２） ５９﹒２０元 升１﹒７２％

美圖公司（０１３５７） １﹒７５元 升１﹒１６％

小米集團（０１８１０） １６﹒７０元 升１﹒７１％

微盟集團（０２０１３） １１﹒９６元 升２﹒２２％

美團點評（０３６９０） ２０５﹒００元 升４﹒０１％

京東集團（０９６１８） ２４２﹒２０元 升０﹒１７％

阿里巴巴（０９９８８） ２４４﹒００元 升１﹒５０％

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（ｆｚ）

