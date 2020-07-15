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15/07/2020 09:29

《異動股》騰訊漲近３％，考慮收購法國遊戲開發商部分股權

　　《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊控股（００７００）現價升２﹒５７％，報５３８﹒５元
；成交約１２０萬股，涉資６﹒４５億元。
　　據彭博社引述消息人士透露，騰訊正考慮斥資近５億歐元，收購法國遊戲開發公司Ｖｏｏｄ
ｏｏ約２０％至２５％股權，其開發的手游包括「Ｒｏｌｌｅｒ　Ｓｐｌａｔ」和「Ｓｎａｋｅ
　ＶＳ　Ｂｌｏｃｋ」。
　　現時，恆生指數報２５８８８點，升４１０點或升１﹒６１％，主板成交４２﹒０４億元。
國企指數報１０５５６點，升１５１點或升１﹒４６％。
　　上證綜合指數報３４２２點，升７點或升０﹒２２％，成交６０﹒７９億元人民幣。深證成
份指數報１４０１７點，升２１點或升０﹒１５％，成交９４﹒５０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　　５３８﹒５０元　　　升２﹒５７％
　　閱文集團（００７７２）　　　　５９﹒２０元　　　升１﹒７２％
　　美圖公司（０１３５７）　　　　　１﹒７５元　　　升１﹒１６％
　　小米集團（０１８１０）　　　　１６﹒７０元　　　升１﹒７１％
　　微盟集團（０２０１３）　　　　１１﹒９６元　　　升２﹒２２％
　　美團點評（０３６９０）　　　２０５﹒００元　　　升４﹒０１％
　　京東集團（０９６１８）　　　２４２﹒２０元　　　升０﹒１７％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２４４﹒００元　　　升１﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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