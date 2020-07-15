【數據前瞻】內地二季度ＧＤＰ明公布，市場料重回正增長２﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國一季度ＧＤＰ破天荒衰退６﹒８％，

明日（１６日）公布的第二季ＧＤＰ如何表現深受市場關注。據路透綜合逾４０家機構預測中值

結果顯示，在國內疫情局勢漸穩、復工復產以及需求改善的推動下，６月經濟活動繼續修復，工

業、投資、消費均回暖，雖然回升勢頭在放緩，但第二季ＧＤＰ同比增速仍可重回到正區間，達

到２﹒５％。



＊高層齊稱經濟逐步企穩回升＊



國務院總理李克強１３日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會指出，今年疫情衝擊和世界

經濟衰退對中國經濟影響前所未有，國內外形勢依然嚴竣。近來中國經濟呈現恢復性增長勢頭，

表現出逐步回穩態勢。國務院副總理韓正１４日在發改委召開座談會時亦表示，中國經濟逐步企

穩回升，充分展現出潛力足、韌性強的鮮明特徵，為實現全年經濟社會發展目標任務奠定了堅實

基礎。



＊新基建帶動固投增速加快＊



市場預期６月工業增加值增４﹒７％，６月社會消費品零售總額由跌轉增０﹒３％，１－６

月固定資產投資就仍下跌３﹒３％，不過跌幅較５月的跌６﹒３％收窄。

華創證券指出，首６月固定資產投資將繼續改善，基建在４月、５月連續兩個月快步上行，

有趕工的因素也有財政支出明顯增加的因素，後續這兩大驅動力可能都會有所減弱。

交通銀行金融研究中心報告稱，預計全年投資增長３﹒１％左右。基建投資增長加快拉動投

資降幅收窄，除新基建以外，傳統基建投資也將加快，但力度可能有限。「財政和貨幣政策重在

定向支持，重點支持新基建，帶動基建投資增速加快。」



＊報復性消費不會出現＊



消費已成為中國經濟增長的第一引擎。消費卻受疫情反復的高度不確定性較大影響。目前消

費市場正保持復甦態勢，銷售已連續３個月降幅收窄，但市場期待的「報復性」消費並沒有到來

，１－５月份社會消費品零售總額１３﹒８７萬億元，同比下降１３﹒５％。多位經濟學家表示

，影響中國經濟增長的主要風險是有效需求不足。

交銀首席研究員唐建偉認為，下半年消費仍是溫和復甦，報復性消費不會出現。消費的復甦

可以期待，消費品種可能會有分化：醫藥、消毒液、洗漱用品等與抗擊病毒有關的產品消費增長

迅速；日常用品、電子產品等受疫情影響較小的必需消費品復甦較快；與地產與汽車產業鏈相關

的消費逐漸改善；服務類消費復甦可能較慢，特別是餐飲、旅遊、酒店等消費可能全年將負增長

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