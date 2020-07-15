【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３９億人幣，買騰訊美團沽中芯建行

《經濟通通訊社１５日專訊》疫苗測試傳來好消息，市場憧憬經濟重啟活動進一步展開，隔

晚美股道指勁升５５６點，但市場擔心中美爭拗升級，中港股市高開低走。恆指高開４１０點，

報２５８８８點，已見全日高位，開市後升幅持續收窄，１０時４０分後倒跌，最多跌１７８點

，見２５２９９點全日低。恆指中午跌１４０點。午後反覆偏軟，尾市喘穩。恆指最終收報２５

４８１，微升３點。

按額度計算，北水全日淨流入３９億元人民幣，減少５１﹒６％。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）、平安好醫生（０１８３３）；淨賣出

最多的依次是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、友邦保險（０１２９９）。

主板成交１６４１﹒７億元減少８﹒３％。其中港股通成交３８４﹒２億元，佔總成交

２３﹒４％。



＊北水資金繼續吼騰訊，中芯捱沽＊



騰訊獲兩間大行調升目標價至逾６００元水平，收揚３﹒４３％，報５４３元；北水淨買入

１１﹒９億元。

外電引述消息人士報道，人民銀行計劃在美團運營的平台上測試其數字貨幣，收升１﹒７８

％，報２００﹒６元；北水淨買入２﹒９億元。

平安好醫生跌１﹒４２％報１１７﹒８元，北水淨買入２﹒８億元。

中芯國際Ａ股將於明日上市，中芯股價今早破頂創４４﹒８元上市新高，惜高位遇壓急回，

收跌８﹒０１％報３８﹒４５元，北水淨賣出１１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １１﹒９１

美團點評 （０３６９０） ２﹒９４

平安好醫生 （０１８３３） ２﹒７９

石藥集團 （０１０９３） ２﹒３７

舜宇光學科技 （０２３８２） ０﹒７９



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －１１﹒３９

建設銀行 （００９３９） －２﹒４９

友邦保險 （０１２９９） －２﹒２６

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒８６

微創醫療 （００８５３） －０﹒７５

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（ｃａ）

