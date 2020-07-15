《美元走勢－羅明立》鎊匯初步阻力在１﹒２６００，只宜低買

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０７﹒３１ １０７﹒１９ １０７﹒２５
歐元╱美元 １﹒１４２３ １﹒１３９１ １﹒１４０３
英鎊╱美元 １﹒２５９０ １﹒２５６４ １﹒２５８５
美元╱瑞郎 ０﹒９４０８ ０﹒９３９１ ０﹒９４００
美元╱港元 ７﹒７５１５ ７﹒７５００ ７﹒７５０５
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《美元走勢》美國６月消費者物價指數（ＣＰＩ）按月上升０﹒６％，優於市場預期的
０﹒５％亦創下２０１２年以來最大單月升幅，前值下跌０﹒１％；按年計，升幅亦達０﹒６％
，符合市場預期。
消費者物價指數主要受汽油價格帶動支持。期內，扣除食品及能源的核心ＣＰＩ按年上升１
﹒２％，高於預期的１﹒１％。新冠藥測試結果正面，刺激美股向上，市場情緒改善，帶動美股
做好。
美匯指數繼續反覆走低，今早（１５日）曾經跌至９６邊緣，是６月１１日以來低位。不過
，非美貨幣個別發展，歐元表現最好，德國總理默克爾雖然指成員國就復甦基金仍未達成共識，
但歐元仍然升至１﹒１４２０，是否能持續企穩仍需觀察。
英國公布５月國內生產總值（ＧＤＰ）按月增長１﹒８％，雖然增幅低於市場預期的５﹒５
％，不過成功擺脫過去兩個月出現負增長的趨勢。另外，英國５月工業生產按月上升６％，略低
於市場預期的上升６﹒５％。期內，製造業產出按月升８﹒４％，按年跌２２﹒８％，建築業產
出按月升８﹒２％，按年跌近４０％，整體生產數字按月有所改善。周二（１４日）英鎊跌至１
﹒２４８０後反彈１００點，鎊匯初步阻力在１﹒２６００，然後１﹒２６８０，只宜低買。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３００ １﹒１４２０ １﹒１２５０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２５９０ １﹒２７５０ １﹒２４３０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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