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即市新聞

15/07/2020 14:57

《美元走勢－羅明立》鎊匯初步阻力在１﹒２６００，只宜低買

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒３１　　　１０７﹒１９　　　１０７﹒２５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４２３　　　１﹒１３９１　　　１﹒１４０３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５９０　　　１﹒２５６４　　　１﹒２５８５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４０８　　　０﹒９３９１　　　０﹒９４００
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１５　　　７﹒７５００　　　７﹒７５０５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國６月消費者物價指數（ＣＰＩ）按月上升０﹒６％，優於市場預期的
０﹒５％亦創下２０１２年以來最大單月升幅，前值下跌０﹒１％；按年計，升幅亦達０﹒６％
，符合市場預期。
　　消費者物價指數主要受汽油價格帶動支持。期內，扣除食品及能源的核心ＣＰＩ按年上升１
﹒２％，高於預期的１﹒１％。新冠藥測試結果正面，刺激美股向上，市場情緒改善，帶動美股
做好。
　　美匯指數繼續反覆走低，今早（１５日）曾經跌至９６邊緣，是６月１１日以來低位。不過
，非美貨幣個別發展，歐元表現最好，德國總理默克爾雖然指成員國就復甦基金仍未達成共識，
但歐元仍然升至１﹒１４２０，是否能持續企穩仍需觀察。
　　英國公布５月國內生產總值（ＧＤＰ）按月增長１﹒８％，雖然增幅低於市場預期的５﹒５
％，不過成功擺脫過去兩個月出現負增長的趨勢。另外，英國５月工業生產按月上升６％，略低
於市場預期的上升６﹒５％。期內，製造業產出按月升８﹒４％，按年跌２２﹒８％，建築業產
出按月升８﹒２％，按年跌近４０％，整體生產數字按月有所改善。周二（１４日）英鎊跌至１
﹒２４８０後反彈１００點，鎊匯初步阻力在１﹒２６００，然後１﹒２６８０，只宜低買。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１３００　　　１﹒１４２０　　　１﹒１２５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２５９０　　　１﹒２７５０　　　１﹒２４３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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