【新冠肺炎】伊利沙伯醫院內科病房３人確診，袁國勇：現院內感染

本港第三波新冠肺炎疫情持續嚴峻，疫情更蔓延至本地公立醫院，伊利沙伯醫院內科病房繼
前日一名９２歲老婦確診後，與其同一病格２名患者昨（１４日）亦中招。
港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到場視察後指，該病房已出現院內感染，疑是９旬老婦
除口罩咳時污染環境致擴散，經空氣傳播機會較微，他又相信「再傳出去機會不大，因第二及三
名病人病毒量不高，疑是初染疫」；而病房內約３０名員工及病人經檢測結果均呈陰性。
《香港經濟日報》
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