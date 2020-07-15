【香港政情】建築界選民大增逾千，謝偉銓自言高危

立法會換屆選舉９月上演，民主派極力爭取議席過半，要達成目標，就要從建制派手上贏得

功能界別議席。建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓直言，其界別是最高危。

選舉提名期周六（１８日）開始，但謝偉銓卻仍未決定會否爭取連任，但他分析，此界別往

年只增約３００名選民，今次卻有過千人增幅，相信有部分人對政府不滿，認為建制派需要負責

，直言整個建制派都面對同樣問題。《香港經濟日報》（ｚｚ）

