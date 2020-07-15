【新冠肺炎】匯豐發內部電郵，強烈鼓勵員工在家工作

《經濟通通訊社１５日專訊》《信報》報道，匯豐昨（１４日）發出內部電郵，指為配合政
府指引，如果遙距工作可行，強烈鼓勵（ｓｔｒｏｎｇｌｙ ｅｎｃｏｕｒａｇｅｄ）員工在家
工作直至另行通知，今日起生效。
匯豐在電郵提醒各員工，如果必須到辦公室或銀行工作，可跟部門主管討論午飯時間和交通
等的彈性安排。
據了解，渣打和花旗亦鼓勵員工在家工作，並安排僱員以分隔團隊（ｓｐｌｉｔ
ｔｅａｍ）方式上班。（ｈｌ）
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