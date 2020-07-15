《本港樓市》仲量聯行：若非量寬因素，本港樓價恐大跌三至四成

《經濟通通訊社１５日專訊》儘管受新型肺炎疫情及本地事件重挫本港經濟，惟全球量化寬

鬆成買家入市「強心針」，仲量聯行因而上調今年住宅樓價預測，當中小型住宅樓價由跌１０％

至１５％，上調到跌５％至１０％，豪宅樓價則由跌２０％，上調至跌１０％至１５％。

仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平表示，如果沒有量寬因素，該行對今年香港樓價預

測恐如１９９７年般下跌三至四成，但在銀根寬鬆及按揭利息維持低水平刺激下，令首季被遏抑

的需求逐步釋放，加上第二季發展商積極推盤，帶動上半年中小型住宅樓價上升約２﹒２％、豪

宅價格則跌３﹒６％。

惟他提醒，下半年樓市下跌隱憂仍存在，包括疫情反覆、政局不穩及中國與西方國家關係緊

張。由於樓價與經濟息息相關，相信下半年倒閉潮陸續出現，失業率將持續攀升。他續指，首四

個月市場樂觀氣氛已逐漸消化，預期下半年發展商將面臨挑戰，不排除部分發展商開盤會以較優

惠價來搶客。

至於投資市場，成交價逾２０００萬元以上的商用物業成交總金額於今年上半年大跌至

２０６億元，創金融海嘯以來最低水平。

問及美國取消香港特殊地位的影響，曾煥平稱，外資基金放慢在港投資步伐主因想趁機「執

平貨」，惟業主不肯減價從而令外資卻步所致，認為與政治因素無關。他又相信，未來中國資金

對本港樓市或扮演更重要的角色，單從近年中資買家減少已令投資及豪宅市場萎縮可見。

（ｙｗ）

