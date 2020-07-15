《經濟通通訊社１５日專訊》中國三江精細化工（０２１９８）預期，截至今年６月底止六
個月純利超過３﹒５億元人民幣，按年上升約１０００％，主要由於期內下遊生產商的對集團的
主要產品環氧乙烷、乙二醇及聚丙烯的持續需求增加，集團的主要產品平均售價的下降幅度少於
集團的主要原材料平均採購價的下降幅度；甲醇價格於期內保持於較低水平；及集團在疫情下實
施多項嚴格措施，保障供應商、客戶及員工的健康及安全，因此集團得以將產能使用率保持於相
對較高的水平。（ｊｏ）
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15/07/2020 17:15
【企業盈喜】中國三江精細化工（０２１９８）中期純利升１０倍
《經濟通通訊社１５日專訊》中國三江精細化工（０２１９８）預期，截至今年６月底止六
個月純利超過３﹒５億元人民幣，按年上升約１０００％，主要由於期內下遊生產商的對集團的
主要產品環氧乙烷、乙二醇及聚丙烯的持續需求增加，集團的主要產品平均售價的下降幅度少於
集團的主要原材料平均採購價的下降幅度；甲醇價格於期內保持於較低水平；及集團在疫情下實
施多項嚴格措施，保障供應商、客戶及員工的健康及安全，因此集團得以將產能使用率保持於相
對較高的水平。（ｊｏ）
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