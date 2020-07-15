【新冠肺炎】張建宗：有待疫情穩定後再推動粵港澳健康碼

《經濟通通訊社１５日專訊》立法會內務委員會舉行特別會議，討論粵港澳健康碼及防疫措

施。政務司司長張建宗表示，健康碼已準備就緒，原訂於上星期公布，但疫情突然逆轉，當局會

在有待疫情穩定後再推動健康碼，希望市民忍耐及體諒。

他又強調，疫情現時十分嚴峻，呼籲大家保持高度警覺。

醫學界立法會議員陳沛然表示，對於三地實施「健康碼」制度，他略感憂慮，因為以本港為

例，即使病人有肺炎徵狀，可能也要經過幾次測試才得出陽性結果，可見測試亦未必很準確。

（ｃｗ）

