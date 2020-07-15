【新冠肺炎】張建宗：有待疫情穩定後再推動粵港澳健康碼

《經濟通通訊社１５日專訊》立法會內務委員會舉行特別會議，討論粵港澳健康碼及防疫措
施。政務司司長張建宗表示，健康碼已準備就緒，原訂於上星期公布，但疫情突然逆轉，當局會
在有待疫情穩定後再推動健康碼，希望市民忍耐及體諒。
他又強調，疫情現時十分嚴峻，呼籲大家保持高度警覺。
醫學界立法會議員陳沛然表示，對於三地實施「健康碼」制度，他略感憂慮，因為以本港為
例，即使病人有肺炎徵狀，可能也要經過幾次測試才得出陽性結果，可見測試亦未必很準確。
（ｃｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|開市Good Morning15/07/2020
《開市Good Morning》曾永堅：ATMX首選美團
|FOCUS15/07/2020
【FOCUS】兩原因促英國U Turn 禁華為或掀漣漪效應
|財經熱話14/07/2020
【賭股熱炒】澳門放寬內地客到訪 葉尚志：銀娛金沙仍難破橫行區
|中國故事14/07/2020
《神州經脈》6月進出口意外轉升 中美闢南海新戰場 股匯齊回調
|財經熱話14/07/2020
【紓困措施】第四批保就業計劃名單出爐 國泰及附屬獲6億補貼
|FOCUS14/07/2020
【FOCUS】港府連夜補漏抗疫 切斷傳播須更決斷
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰