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15/07/2020 11:36

【新冠肺炎】張建宗：有待疫情穩定後再推動粵港澳健康碼

　　《經濟通通訊社１５日專訊》立法會內務委員會舉行特別會議，討論粵港澳健康碼及防疫措
施。政務司司長張建宗表示，健康碼已準備就緒，原訂於上星期公布，但疫情突然逆轉，當局會
在有待疫情穩定後再推動健康碼，希望市民忍耐及體諒。
　　他又強調，疫情現時十分嚴峻，呼籲大家保持高度警覺。
　　醫學界立法會議員陳沛然表示，對於三地實施「健康碼」制度，他略感憂慮，因為以本港為
例，即使病人有肺炎徵狀，可能也要經過幾次測試才得出陽性結果，可見測試亦未必很準確。
（ｃｗ）

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