【香港政情】鄭若驊：接到有關民主派初選的投訴，暫不作評論

《經濟通通訊社１５日專訊》律政司司長鄭若驊表示，政府接收到有關民主派初選的投訴，

涉及私隱、選舉及危害國家安全等的問題，政府會深入調查，有需要時會就相關案件向律政司徵

求法律意見，由於現時未有具體情況，律政司暫時不作評論。

對於美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，鄭若驊回應指，外交部已發出聲明，指主權國

設立國家安全法是基本權利，如果有國家干涉其他國家內政，是違反國際慣例，強調中央一定會

維護國家安全，希望不再有外國干預。（ｃｗ）（ｚｚ）

