【國安立法】新加坡預計部分資本將由香港流向世界其他地區

《經濟通通訊社１５日專訊》新加坡貿工部長陳振聲在接受《彭博》電視台採訪時表示，由

於港區國安法最近推出，預料會有資金從香港流向全球其他地區，但相信不僅是會流向新加坡，

還會流向別的地方。

他表示，即使沒有國安法的出現，在新冠疫情、中美緊張局勢和全球政治保護主義升溫等地

緣政治問題下，人們還是會尋求對沖自己的選擇。（ｃｌ）（ｚｚ）

