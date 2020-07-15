【企業盈警】同方友友（１８６８）料中期蝕不少於３８００萬人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》同方友友（０１８６８）預期，截至今年６月底止中期業績轉

盈為虧，虧損將不少於３８００萬元人民幣，而去年同期錄得純利１１００萬元人民幣。

轉盈為虧主要由於新冠肺炎疫情不利影響所致，第二季度尤為明顯。集團表示，中國實施的

措施降低了集團的產能與經營溢利。而集團證券分部產生虧損，主要由於股票基金公允價值變動

確認的收益減少所致。此外，集團的美國客戶因疫情削減其專業照明產品訂單，導致集團照明分

部的收益減少。（ｊｏ）

