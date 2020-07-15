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即市新聞

15/07/2020 19:29

《再戰明天》內地公布第二季經濟增長，歐洲央行公布議息結果

　　《經濟通通訊社１５日專訊》明日（１６日），內地公布第二季經濟增長，歐洲央行公布議
息結果，美國公布首次申請失業救濟金人數。

＊歐洲央行公布議息結果＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間－歐洲央行執委帕內塔通過視頻參加２０國集團（Ｇ２０
）財經和央行副手會議
　　本港時間明晚１１：１０ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯在美國財政部金融研究室顧問委員會
一場會議發表講話。
　　７：１５ｐｍ，英倫銀行總裁貝利參加一場活動。６：４５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家霍
爾丹發表講話。７：４５ｐｍ，歐洲央行召開貨幣政策會議，並宣布利率決議，會後開記者會
（８：３０ｐｍ）。

＊內地公布第二季經濟增長＊

　　在數據方面，明早６：４５ａｍ，新西蘭公布第二季消費者物價指數，年率料由２﹒５％下
滑至１﹒３％。９：３０ａｍ，澳洲公布６月失業率，料由７﹒１％升上７﹒２％。
１０：００ａｍ，中國公布第二季國內生產總值（經季節調整），料由下滑９﹒８％上升至
９﹒６％；國內生產總值（年初至今）年率跌幅料由６﹒８％收窄至２﹒４％。中國同時公布６
月工業生產及零售銷售。
　
＊美國公布首次申請失業救濟金人數，和７月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊

　　２：００ｐｍ，英國公布５月國際勞工組織失業率（過去三個月），料由３﹒９％上升至
４﹒２％。５：００ｐｍ，歐元區公布５月貿易收支，料貿盈由１２億歐元擴大至４５億歐元。
７：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０％不變。
　　８：３０ｐｍ，美國公布６月零售銷售，月率料由１７﹒７％下跌至５％。美國首次申請失
業救濟金人數料由１３１﹒４萬下降至１２５萬；連續申請失業救濟金人數料由１８０６萬下滑
至１７５０萬。１０：００ｐｍ，美國公布５月企業存貨，料由下跌１﹒３％升上２﹒３％。美
國７月ＮＡＨＢ房屋市場指數料由５８升上６１。

＊中盈集團派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：中盈集團控股（００７６６）、大眾金融控股
（００６２６）、維達國際（０３３３１）。（ｈｏ）

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