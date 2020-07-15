【企業盈警】富通科技料中期純利按年跌逾６０％

《經濟通通訊社１５日專訊》富通科技（００４６５）發盈警，預期截至今年６月底止６個

月的中期純利將按年下跌超過６０％。

公司指，儘管期內加強應收帳款的監控而導致呆帳撥備撥回３６０萬元人民幣，以及實行嚴

格控制成本措施而導致銷售、行政及財務費用下降約２０％至２５％，但由於新型冠狀病毒爆發

和宏觀經濟不確定性，部分客戶延遲其採購計劃並對其開支持審慎態度，導致營業額按年下跌

２５％至３０％。（ｓｋ）

