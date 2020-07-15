《小傳日記》魚缸真驚險，Ｕ嘜升三點，手機佬重挫，磚頭佬沽貨

《小傳日記》隔晚花旗「孖屐」走勢強盛，好似無懼疫情咁，道指仲抽升逾五百點，亞洲呢

邊本身都叻仔，日經同首爾指數高開高走，港股呢邊今早都開高逾４００點，不過受Ａ場拖累，

之後好似漏氣皮球咁，升幅全部蒸發，午後更一度倒跌１７８點，不過好彩臨收市前收窄，手機

設備股跌到慘慘豬，瑞聲（０２０１８）大棍陰燭低收逾半成，仲做埋最差藍戰士。最終魚缸收

報２５４８１點，升３點，主板成交１６４１﹒７０億銀減少逾８巴仙。國貨收報１０３９０點

，跌１４點或唔夠半巴仙。

神州Ａ場齊齊走弱，上證綜指報３３６１點，跌５３點或近２巴仙；深證成指報１３７３４

點，跌２６２點或跌近２巴仙。兩市合共成交１５７１４﹒８８億元人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）升近一巴仙，報３７﹒２銀；生發發（００３８８）

微漲唔夠半巴仙，報３５６﹒６銀；ＱＱ（００７００）抽高逾３巴仙，報５４３銀；中移動（

００９４１）跪低逾半巴仙，報５４﹒０５銀；ＡＩＡ（０１２９９）吐逾半巴仙，報７３﹒２

５銀。



＊英國禁５Ｇ手機佬走資，肺炎周圍爆磚頭無得跑＊



手機佬方面，由於英國佬禁神州華為喺當地做５Ｇ發展，所以拖累手機佬走低，除咗有「孖

寶」兄弟齊跌外，其他手機佬都跌得好慘！包括瑞聲（０２０１８）碌低５﹒８６巴仙，報５５

﹒４元；舜宇（０２３８２）唔見逾３巴仙，報１３４﹒８銀；高偉電子（０１４１５）跪低近

４巴仙，報３﹒２５銀；丘鈦（０１４７８）插低近５巴仙，報１１﹒４２銀；比亞迪電子（０

０２８５）蒸發逾１巴仙，報２２銀；中軟國際（００３５４）碌低逾４巴仙，報５﹒６７銀；

中興（００７６３）下滑逾３巴仙，報２４﹒７５銀。

至於磚頭佬方面，近日香缸肺炎疫情有第三波爆發，令「限聚令」同相關防疫措施都收緊，

除咗有全港食肆喺「晚６朝５」唔可以提供堂食之外，高風險場所都要關閉，影響唔少租戶生意

，拖累磚頭佬走低！恆隆（００１０１）跪低逾２巴仙，報１９﹒９８銀；信和置業（０００８

３）碌低近２巴仙，報９﹒８８銀；恆基地產（０００１２）下滑１巴仙，報２９﹒６５銀；九

置（０１９９７）跣低不足半巴仙，報３３銀；長實（０１１１３）唔見咗兩格，報４５﹒８５

銀；新鴻基（０００１６）彈起近半巴仙，報９８﹒６５銀。



＊又有好消息藥佬就得戚，內需有增長體品人人搶＊



中期業績期即將來臨，唔少醫藥佬都相繼發盈喜，醫藥佬表現今日當然唔差！預期中期多賺

最多四成麗珠醫藥（０１５１３）抽高逾５巴仙，報４１﹒９５銀；預期中期最多賺一成嘅海普

瑞（０９９８９）彈逾６巴仙，報１８﹒６６銀；抗癌藥獲註冊批件嘅嘅石藥集團（０１０９３

）升近２巴仙，報１６﹒２６銀；獲大摩升兩成四目標嘅百濟神州（０６１６０）飆升近８巴仙

，報１４７﹒４銀；旗下惡性腫瘤藥獲批臨床試驗嘅復星醫藥（０２１９６）鏟高近１１巴仙，

報３４﹒５銀。

晨星發表最新報告，指週期性消費行業在第二季跑?大市，神州強勁嘅在線銷售增長將持續

為行業帶來機遇，行業首選股包括安踏體育（２０２０），體品佬齊齊開心到彈起！安踏體育鏟

高升近４巴仙，報７３﹒３５銀；李寧（０２３３１）起哄近４巴仙，報２４﹒８５銀；申洲國

際（０２３１３）炒高近５巴仙，報９５﹒８銀為表現最佳國貨佬；特步國際（０１３６８）升

逾１巴仙，報２﹒３４銀；滔搏（０６１１０）升逾１巴仙，報９﹒８１銀。



＊有大摩點醒物管逆勢升，辣招又出台內房走勢力頹＊



物管佬就好鍾意逆「孖屐」行，今日都唔例外。加上近日大摩亦出報告唱好保利物業（０６

０４９），成班物管佬當然興奮！保利物業炒高升逾７巴仙，報８８﹒７銀；雅生活服務（０３

３１９）抽高近６巴仙，報４２﹒１銀元；建業新生活（０９９８３）抽高近４巴仙，報９﹒３

８銀；永升生活服務（０１９９５）起飛近３巴仙，報１４﹒６銀；時代鄰里（０９９２８）起

飛２巴仙，報１２﹒２銀。

最近深圳對樓市調控大幅加辣，如今即使持深圳戶口也要３年社保繳納年限才可買樓。神州

磚頭佬無運行。華潤置地（０１１０９）蒸發逾２巴仙，報３３﹒４５銀；龍光集團（０３３８

０）蒸發逾２巴仙，報１４﹒０２銀；時代中國（０１２３３）插水近２巴仙，報１４﹒２６銀

；中海外（００６８８）插水逾１巴仙，報２４﹒６５銀；萬科（０２２０２）跌唔夠１巴仙，

報２６﹒９５銀。請請！



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