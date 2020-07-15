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即市新聞

15/07/2020 15:26

《真知灼見－溫灼培》又是疫苗消息？或許今次有所不同

　　《真知灼見》美國一眾銀行公布的第二季度業績強差人意，使昨晚（１４日）標普５００指
數中的銀行類別指數下跌１﹒２％，但上述因素無阻整體美股大市上升。再有美國生物科技公司
Ｍｏｄｅｒｎａ　Ｉｎｃ宣布有疫苗在人體測試中取得成功，並把報告告知了醫學期刊《新英格
蘭醫學雜志》（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）。消息
刺激昨晚美股上升。據了解，該公司計劃於本月內再找三萬個自願者作最後測試。不過，該公司
也承認疫苗最快可能也要待２０２１年才可大量供應給市場。受惠於上述消息，美股道指昨晚升
２﹒１３％或５５６點，而避險美元明顯受壓，跌至靠近９６指數點水平。歐元則攀上１﹒１４
美元的過去１個月高位。
　
　　過去，疫苗測試成功的消息常有所聞。可能是聽得太多，感覺這類消息有點像似炒作。但今
天（１５日）的疫苗消息有點不同，因為如果Ｍｏｄｅｒｎａ對其公司的疫苗缺乏信心，相信不
會通知《新英格蘭醫學雜志》盼望刊登其研究結果。該公司雖說疫苗面大量供應市場還需待明年
。但在現今十萬火急情況下，假如疫苗在本月最後一次測試成功的話，各地政府又會否協助加快
疫苗應市呢？
　
　　另一消息同值得留意，德國總理默克爾周二晚指，通過７５００億歐元援助方案愈來愈具逼
切性。但她也強調難確定於本周歐盟大會能否通過該方案。明顯，以德、法、意、西為首的歐盟
四大國似乎逼切要在本周通過方案。提防如本周方案一旦通過，除了對歐元帶來刺激，相信同時
有利環球的投資氣氛。始終，歐盟是全球第二大經濟體，其經濟改善對拉動全球經濟也有幫助。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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