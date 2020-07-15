【新冠肺炎】施羅德：新冠疫情後，醫療保健行業長遠投資受惠

《環富通基金頻道１５日專訊》施羅德投資評論員Ｅｍｍａ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ表示，新

冠肺炎疫情令醫療保健行業成為投資者的關注焦點，但一旦成功研發疫苗後，巿場將會出現甚麼

變化？我們與施羅德投資專家一起探討他們對該行業的長遠投資前景有何看法。

今年以來，新冠疫情危機對大多數行業板塊造成衝擊。截至６月３０日，僅有三個行業錄得

正回報，而醫療保健就是其中之一，升幅為１﹒３％，同期ＭＳＣＩ世界指數則下跌５﹒８％）

。由於外科手術及非必要的門診預約服務因疫情影響而被取消，部分醫療保健企業的業務均出現

下跌情況。然而，出產用於治療新冠肺炎病毒的醫療設備製造商，訂單數量則錄得大幅增長。

與此同時，人們對回復「正常」生活的盼望，事實上取決於最終是否能成功研發疫苗或尋找

治療病毒的方法。目前有逾１００種潛在疫苗正在研製中，專家們亦正努力將現有應用於不同情

況的療法進行測試，以確定對治療新冠病毒的效用。

由此可見，各國正投放大量資源對抗新冠肺炎病毒，不少醫療保健企業將受惠於訂單、銷售

及投資的增加。



＊支持行業發展的三個主因＊



環球醫療保健基金經理Ｊｏｈｎ Ｂｏｗｌｅｒ指出，醫療保健行業將於新冠疫情後持續成

為一個重點的投資主題。他認為當中有三大力量支持醫療保健成為未來數年的可持續增長板塊：

人口結構、效率及科技。



＊人口結構＊



大部分已發展國家普遍面臨人口老化的挑戰。「嬰兒潮」最早一批出生的人即將年屆７５，

這個年齡的老人通常需要進行較多複雜的手術，如髖關節置換手術，因而促使醫療保健需求的增

長。



＊效率＊



Ｊｏｈｎ Ｂｏｗｌｅｒ表示，「國家的醫療保健開支及僱主供款的醫療保險計劃為各國政

府帶來重大的財政壓力，這將成為推動各國作出相應改革的誘因。」

新冠疫情經濟危機對政府財政預算所構成的壓力突顯了醫療保健主題的重要性。首席經濟師

及策略師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ表示「醫療保健開支已經佔經濟合作及發展組織（ＯＥＣＤ）大

概五分之一的公共開支，這將對各國的財政部長帶來艱巨的挑戰，原因是根據國際貨幣基金組織

預測，受新冠疫情的影響下，２０國集團政府總債務佔國內生產總值的比例將於２０２１年底前

勁升至１５０％。」

除了各國政府希望為自己國家的資產增值，Ｓｃｈｒｏｄｅｒ Ａｄｖｅｑ高級投資總監

Ｊｅｒｅｍｙ Ｋｎｏｘ亦指出，大多數藥廠都渴望能夠拓展藥物的新領域，並希望透過提升研

發藥物的效率以配合新療法，從中獲得更大的回報。這種對效率的追求已為外判服務供應商帶來

一個健全的市場，這些都成為研發藥物的價值鏈中，不可分割的一部分。



＊科技＊



Ｊｏｈｎ Ｂｏｗｌｅｒ表示，新冠疫情於全球肆虐引證了科技對於醫療保健行業的重要性

。當中，遙距醫療（即透過手提電話或手提電腦等電子設備提供醫療保健相關服務）將帶來巨大

的增長潛力。



＊推動行業增長的巿場綜合因素＊



除了新冠疫情外，巿場還有很多不同的因素支持醫療保健行業的持續增長和動力。由於人口

結構帶來的變化以及各國有需要提高醫療服務的穩健性以應對未來的危機，這將有利於推動醫療

保健服務的需求持續增長。而財政壓力也讓投資能夠提升效率的技術成為投資者必然的選擇。新

技術將開拓無限的可能性，包括新療法以至使用相關醫療保健服務的新方法。此外，新興市場的

經濟增長將有助愈來愈多人獲得享用醫療保健服務的權利，不同的新市場亦隨之誕生。

這些持續需求有望為部分企業帶來持續不斷的增長，對於尋求高回報的投資者，實在具有相

當吸引力。而最重要的是，作出投資決定前，投資者應謹慎選擇適當的企業。（ｈｏ）

