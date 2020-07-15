《嬈望大中華－彭藹嬈》人民銀行或將暫停普偏性降准降息

《嬈望大中華》６月份總社會融資增長３﹒４３萬億元（人民幣。下同），５月份為

３﹒１９萬億元。貸款增長和債券發行是６月以及２０２０年上半年信貸增長的兩個主要來源。



＊貸款增長率為１３﹒２％，表明基礎設施專案將加速發展＊



人民幣貸款增加１﹒８１萬億元，而新增企業債券發行量為３３１１億元。這兩個項目在６

月份較５月份繼續有所增長。新增政府債券發行量（包括地方政府特殊債券）為７４００億元，

低於５月份的１１﹒３６萬億元，但仍為總融資的增長作出了重要貢獻。

隨著信貸增長較預期快，我們預計６月份固定資產投資將較前幾個月的增速較快。在所有固

定資產投資類別中，我們預計在６月份房地產和交通基礎設施的增長亦較其他類別要快。



＊房地產正在幫助經濟復甦＊



６月份家庭貸款增加了９８１０億元，而５月份為７０４０億元，其中大部分可能用於房貸

。儘管失業率正在逐步提高，一些農民工無法找到工作，但仍有一群富裕家庭在投資。

６月份Ａ股上漲７﹒７％，這也表明本地和外國投資者對一些中國行業持積極態度，尤其是

在政府的「新基礎設施」計劃支援下的行業。



＊中國人民銀行控制流動性，不希望刺激資產市場＊



未貼現票據從５月份的８３６億元大增至６月份的２１８０億元，反映半年結時流動性狀況

緊張。這是因為人民銀行沒有用流動性充斥市場，而只在６月份降低了針對小微企業和三農貸款

的利率。

這也是人民銀行以行動說明，並不希望創造更多的流動性來推動包括房地產市場和股票市場

在內的資產市場。

筆者預計，如果資產價格繼續快速上漲，中國人民銀行將繼續控制流動性，而不是採取更寬

鬆的立場。因此，我們認為，除非外國需求給經濟造成嚴重損害、財政刺激未能提振經濟，否則

央行可能不會進一步普偏性降准或減息。由於美國Ｃｏｖｉｄ－１９傳染個案快速增加，國外需

求可能會繼續令中國出口相關行業受到打擊。在內地，我們曾擔心基礎設施的增長緩慢，但目前

的信貸數據表明，基礎設施項目的增長應會回升。

因此，我們對貨幣政策的結論是，中國央行可能擱置廣泛的流動性放鬆和降息措施是大概率

事件，並將更多的精力放在幫助中小企業和農業活動上。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》

