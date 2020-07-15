中美對峙局勢升溫，港股反覆收升３點報２５４８１點

《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普已簽署《香港自治法案》，授權美國政府部門

以金融等制裁手段懲罰侵蝕香港自由的中國與香港官員。同時簽署一項行政命令，香港不再享有

關稅優惠等特殊待遇地位。惟港股隨Ａ股高開４１０點見２５８８８點見全日高位，內需及重磅

藍籌表現不俗。其後中國外交部開腔反擊，稱會對美方相關人員和實體實施制裁，中美局勢緊張

下，滬深兩指回吐，中資金融股跑輸，恆指則跌１７８點見低位２５２９９點。午後Ａ股跌幅收

窄，港股轉為上下爭持格局，收市微升３點報２５４８１點，十天線（２５７６１點）再度得而

復失，主板成交１６４１﹒７億元減少８﹒２６％。

國指收報１０３９０點，跌１４點。

重磅股個別發展，騰訊（００７００）獲兩間大行調升目標價至逾６００元水平，收揚

３﹒４３％，報５４３元。匯控（００００５）獲高盛唱好明年可恢復派息，微升０﹒９５％，

報３７﹒２元。港交所（００３８８）升０﹒２２％，報３５６﹒６元；中移動（００９４１）

軟０﹒６４％，報５４﹒０５元；建行（００９３９）走低１﹒２８％，報６﹒１７元；友邦

（０１２９９）跌０﹒６８％，報７３﹒２５元。

Ａ股兩市高開低走，上證綜指收報３３６１點，跌５３點或１﹒５６％；深證成指報

１３７３４點，跌２６２點或１﹒８７％。兩市總成交１５７１４﹒８８億人幣減少７﹒８％。



＊英國確認停用華為，瑞聲挫近６％跑輸＊



美國取消香港特殊待遇地位，特朗普指無興趣與中國討論第二階段貿易協議，未有打擊出口

股信心。申洲國際（０２３１３）走高４﹒７％，報９５﹒８元；創科實業（００６６９）升

２﹒８５％，報８３﹒１元。受累產品有降價壓力，敏實（００４２５）預期中期純利按年可跌

最多六成，收軟０﹒２１％，報２３﹒４５元。德昌電機（００１７９）今年第二季營業額跌逾

三成，仍獲野村和瑞信調升目標價，炒高１２﹒６％，報１６﹒４４元。

英國確認分階段停用華為設備。明年起不得在５Ｇ網絡中增添華為零件，並需在２０２７年

前將所有華為設備從現有５Ｇ網絡中移除，手機設備股向下，瑞聲（０２０１８）為本日表現最

差藍籌，插水５﹒８６％，報５５﹒４元；舜宇（０２３８２）走低３﹒０９％，報１３４﹒８

元；比亞迪電子（００２８５）跌１﹒１２％，報２２元；中興（００７６３）跌３﹒１３％，

報２４﹒７５元；丘鈦科技（０１４７８）挫４﹒６７％，報１１﹒４２元。



＊深圳樓市調控加辣，內房低走＊



本地疫情問題持續嚴峻，消息指本港新增近５０宗新型肺炎確診個案，晚六朝五禁堂食亦於

今日生效，利淡因素下本地地產股繼續走低，恆隆地產（００１０１）跌２﹒３％，報

１９﹒９８元；太古Ａ（０００１９）跌２﹒０１％，報４１﹒５元；領展（００８２３）軟

０﹒９６％，報６２﹒１５元；信置（０００８３）跌１﹒９８％，報９﹒８８元。

深圳對樓市調控大幅加辣，即使持深圳戶口也要３年社保繳納年限才可買樓，並提高買樓首

期、更新二手住房交易計稅參考價格、收緊優惠政策等。內房股普偏走低，潤地（０１１０９）

挫２﹒３４％，報３３﹒４５元；融創（０１９１８）軟０﹒２８％，報３５﹒６５元；中海外

（００６８８）跌１﹒２％，報２４﹒６５元。合生創展（００７５４）上半年淨合約銷售額按

年升近一成半，收市微升０﹒９４％，報８﹒５６元。



＊中國恢復跨省區團體旅遊，復星旅文彈逾１１％＊



中國民航局印發《關於支持粵港澳大灣區民航協同發展的實施意見》，提到兩個階段發展目

標，其中到２０２５年，要基本建成粵港澳大灣區世界級機場群。美蘭空港（００３５７）急漲

２１﹒３８％，報３６﹒０５元；東航（００６７０）微升０﹒７１％，報２﹒８３元。首都機

場（００６９４）料中期盈轉虧，跌１﹒１６％，報５﹒１３元。國泰（００２９３）十一供三

今日除權，挫３﹒２５％，報５﹒９元。

中國文化和旅遊部昨晚發出通知，宣布恢復境內除「中、高風險地區」外的跨省區團體旅遊

，各景區遊客接待量從上限的３０％，放寬到５０％。復星旅遊文化（０１９９２）漲

１１﹒２３％，報８﹒１２元；同程藝龍（００７８０）升６﹒１６％，報１４﹒４８元；香港

中旅（００３０８）升１﹒６９％，報１﹒２元。

新經股方面，外電引述消息人士報道，人民銀行計劃在美團（０３６９０）運營的平台上測

試其數字貨幣，收升１﹒７８％，報２００﹒６元。阿里巴巴（０９９８８）升１﹒２５％，報

２４３﹒４元。小米集團（０１８１０）跌０﹒３７％，報１６﹒３６元。京東集團

（０９６１８）跌０﹒２５％，報２４１﹒２元。網易（０９９９９）升１﹒２９％，報

１４８﹒９元。

（ｎｓ）

