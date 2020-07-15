【科創板】科創板５０ＥＴＦ呼之欲出，４家基金公司或首批入圍

《經濟通通訊社１５日專訊》上交所早前曾表示，上證科創板５０成分指數將於７月２２日

收市後發布歷史行情，７月２３日正式發布實時行情。隨後，首批科創板５０ＥＴＦ花落誰家隨

即成為市場關注的焦點。

《上海證券報》引述業內人士透露，有４家基金公司或已入圍首批推出科創板５０ＥＴＦ名

單，分別是華夏、易方達、華泰柏瑞和工銀瑞信。科創板５０ＥＴＦ產品估計在７月２０日之前

就會公布，推進速度將會很快。（ｌｃ）

