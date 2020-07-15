【科創板】廈門鎢業擬將控股子公司廈鎢新能分拆至科創板上市

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》廈門鎢業（滬：６００５４９）公告，擬

將控股子公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司分拆至上交所科創板上市。本次分拆上市完成後

，公司的股權結構不會發生變化，且仍將維持對廈鎢新能的控股權。

廈鎢新能源是國內新能源材料研發商，公司產品涵蓋鈷酸鋰、三元材料、前驅體、錳酸鋰、

磷酸鐵鋰、高鎳材料、ＮＣＡ等全系列能源新材料產品。

