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15/07/2020 09:23

【華為風波】比利時電信部部長：不會將華為拒之門外

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據比利時傳媒報道，比利時國家電信部部長菲利普．德．巴克
近日表示，比利時不會將華為拒之門外，相關風險評估顯示，比利時目前安全，因此沒有理由採
取進一步收緊的措施。
　　今年１月，歐盟出台名為《５Ｇ網絡安全工具箱》的指導性文件，要求歐盟成員國評估５Ｇ
供應商的風險情況，對認為「高風險」的供應商設限，但歐盟未將任何企業排除在歐盟５Ｇ網絡
建設之外。報道稱，比利時將遵從歐盟的指導性原則。（ａｃ）

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