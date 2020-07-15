【華為風波】比利時電信部部長：不會將華為拒之門外

《經濟通通訊社１５日專訊》據比利時傳媒報道，比利時國家電信部部長菲利普．德．巴克
近日表示，比利時不會將華為拒之門外，相關風險評估顯示，比利時目前安全，因此沒有理由採
取進一步收緊的措施。
今年１月，歐盟出台名為《５Ｇ網絡安全工具箱》的指導性文件，要求歐盟成員國評估５Ｇ
供應商的風險情況，對認為「高風險」的供應商設限，但歐盟未將任何企業排除在歐盟５Ｇ網絡
建設之外。報道稱，比利時將遵從歐盟的指導性原則。（ａｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話14/07/2020
【賭股熱炒】澳門放寬內地客到訪 葉尚志：銀娛金沙仍難破橫行區
|中國故事14/07/2020
《神州經脈》6月進出口意外轉升 中美闢南海新戰場 股匯齊回調
|財經熱話14/07/2020
【紓困措施】第四批保就業計劃名單出爐 國泰及附屬獲6億補貼
|FOCUS14/07/2020
【FOCUS】港府連夜補漏抗疫 切斷傳播須更決斷
|開市Good Morning14/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：賭股今日不宜高追
|財經熱話14/07/2020
【新冠肺炎】澳門進入廣東周三起不實施隔離 惟須取粵康碼通關憑證
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰