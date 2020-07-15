【汛情告急】鄱陽湖面積擴至４４０３平方公里，比汛前增大近一倍

《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛星氣象中心主任楊軍表示，據衛星遙感監測顯示，截至
１４日，鄱陽湖面積增大至４４０３平方公里（７月８日監測為４２０６平方公里），比今年汛
前５月２７日增大２１９６平方公里，幾乎增大一倍，十年同期平均面積為３５１０平方公里左
右。
展望後期，隨著強降雨弱化，鄱陽湖水位將有所下降，但由於未來長江上游仍有強降水，鄱
陽湖退水速度會比較慢，防汛壓力仍然較大。（ｃｔ）
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