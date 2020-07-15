【新冠肺炎】民航局：暫停泰國獅航ＳＬ１１７及亞航航班運行一周

《經濟通通訊社１５日專訊》民航局發布對泰國兩家航空公司實施熔斷措施的通知，決定自

下周一（２０日）起，分別暫停泰國獅子蒙特里航空公司ＳＬ１１７曼谷至廣州航線航班、泰國

亞洲航空（長途）公司ＸＪ８０８曼谷至天津航線航班運行一周。

泰國獅子航空７月７日入境的ＳＬ１１７曼谷至廣州航班上共發現６名旅客新冠病毒核酸檢

測呈陽性，泰國亞洲航空７月１０日入境的ＸＪ８０８曼谷至天津航班上共發現５名旅客新冠病

毒核酸檢測呈陽性。（ｊｔ）

