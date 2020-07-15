《股林淘金－林家亨》疫苗測試佳，美股大反彈

《股林淘金》全球最大的債券基金Ｐｉｍｃｏ發表了投資展望，表示美股的價值股類型股價

偏低，屬於幾十年來的最低水平，消息公布後部分資金由新經濟股份流入舊經濟股份，令美股道

指反覆上升，收市報升５５６點，達２﹒１３％，一舉升穿保歷加通道頂線。收市之後，疫苗製

造廠Ｍｏｄｅｒｎａ發表測試結果，表示全部測試者皆產生了抗體，消息令今日（１５日）早上

九時正，美股亞洲場外期指仍然保持２５０點的升幅。

預計今日港股跟隨美股上升，有能力收復昨天（１４日）恆指的下跌裂口２５７７２點水平

及以上，重新步入升軌浪。過去兩天中概股的調整會變為今天的反彈，假若升幅不大時可以追入

，例如同程藝龍（００７８０），昨天股價曾經跌穿了保歷加通道底線＄１３﹒２元，呈嚴重超

賣，今天應該會出現較大的反彈。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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