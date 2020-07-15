【人行操作】人行對本月到期ＴＭＬＦ及ＭＬＦ續做，操作量４千億

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，今日進行１年期４０００億元（人民幣．下同
）的中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率持平，為２﹒９５％。人行指，此次ＭＬＦ操作是
對本月兩次ＭＬＦ到期和一次定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）到期的續做，其中ＴＭＬＦ續做可
繼續滾動，總期限為３年。
７月累計有４０００億元ＭＬＦ到期，其中的２０００億元在今日到期，全口徑計，即今日
淨投放２０００億元。（ａｃ）
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