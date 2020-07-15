【汛情告急】安徽告急五城安排人員撤離，湖北稱防汛到最關鍵時刻

《經濟通通訊社１５日專訊》中國長江洪災持續且暴雨不止，多地汛情嚴峻。安徽省為最新

告急的省份，該省防汛抗旱指揮部昨日（１４日）宣布，由於汛情嚴峻，下令要求省內長江沿岸

５個城市，包括安慶、池州、銅陵、蕪湖及馬鞍山，要即時做好人員撤離工作；安徽省減災救災

委員會於同日深夜將救災應急響應等級提升至Ⅱ級，安徽省內長江全線目前現時持續超出警戒水

位，預計未來一至兩日沿江各主要控制站將陸續出現洪峰水位，部分江心洲、外灘圩將面臨更加

嚴峻的洪水威脅。



＊湖北省經濟損失初步統計超２１０億元＊



湖北省方面，省防汛抗旱指揮部昨日表示，長江洪峰剛過，但「上壓下頂」的態勢沒變，江

河湖庫仍將在超警超保水位運行，防汛進入最吃緊最關鍵時刻，截至昨日８時，長江監利至九江

段已連續６天全線超警，多個湖區仍然超過保證水位，全省還有７座大型水庫、３７座中型水庫

超汛限水位。其中長湖超保證水位問題嚴重，昨早拾橋河上遊８孔泄洪閘全部打開，將長湖流域

的洪水引入引江濟漢渠道。該省防指部最新通報，全省緊急轉移安置３２﹒６３萬人次，需生活

救助４８萬人次；農作物受災面積２０５７萬畝，其中絕收面積２８３萬畝；經濟損失初步統計

達２１０﹒８９億元人民幣。

至於同樣飽受洪水之苦的江西省，災情形勢稍有轉好。水利部長江水利委員會水文局將長江

中下游幹流九江至湖口江段、鄱陽湖區洪水紅色預警調整為洪水橙色預警，最新通報全省２４個

河道站點超警戒水位。截至７月１４日１１時，洪澇災害共造成省內６３５﹒１萬人受災，緊急

轉移安置６４﹒２萬人，需緊急生活救助２５﹒７萬人，農作物受災面積５８３﹒４千公頃，絕

收１０８﹒６千公頃，倒塌房屋６５６戶１４７７間，嚴重損壞房屋１２５８戶２７２９間，直

接經濟損失１１２﹒９億元人民幣。（ｅｙ）

